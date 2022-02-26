俄羅斯侵烏克蘭 捷克波蘭保加利亞禁俄航班進入領空

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俄羅斯24日入侵烏克蘭，包括捷克、波蘭、保加利亞均表示，將自26日午夜起禁止俄羅斯航空公司的班機進入領空。（中央社製圖）

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（中央社華沙25日綜合外電報導）捷克、波蘭、保加利亞均表示，為回應俄羅斯入侵烏克蘭的行動，將自今天午夜起對俄國航空公司的班機關閉領空。

今天稍早，LOT波蘭航空公司（LOT Polish Airlines）已取消飛往莫斯科和聖彼得堡的航班。

捷克交通部長庫普卡（Martin Kupka）推文說：「今天午夜開始，我們將禁止所有俄羅斯航空公司的航班行經捷克領空。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在臉書（Facebook）上表示，波蘭也準備採取類似做法。波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）稍後在推特（Twitter）上說：「禁令將自午夜開始實施。」

保加利亞基於「軍事衝突持續惡化，且為了聲援烏克蘭」，也決定於午夜起實施類似禁令。

根據保加利亞交通部聲明，俄羅斯的飛機「不得再進入保加利亞主權領空，包括領海的上空。」

在此之前，英國政府昨天決定，禁止俄羅斯最大的航空公司俄羅斯航空（Aeroflot）飛越英國。俄羅斯今天做出回應，禁止所有和英國有關的飛機經過俄國領空，包括轉機航班。

同時，與烏克蘭相鄰的東歐國家摩爾多瓦昨天表示，已關閉領空，所有航班應轉到其他機場；烏克蘭北方的白俄羅斯也宣布關閉「部分」領空。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110226