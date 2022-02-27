傳俄軍錯估情勢蒲亭震怒 缺乏戰術計畫「火箭得省著用」

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（中央社紐約27日綜合外電報導）前愛沙尼亞國防首長、歐洲議會議員特拉斯推文表示，他看到一份烏克蘭情報文件，稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對於入侵烏克蘭的軍事行動進展不順，大為「震怒」。

福斯新聞網（Fox News）報導，特拉斯（Riho Terras）26日在推文中詳述這份情報文件內容。

福斯新聞網未能獨立驗證特拉斯推文中提到這項情報文件的真偽。

特拉斯引述這份俄文情報文件寫道：「他（蒲亭）以為俄烏戰爭會很容易，一切可以在1到4天內搞定。」

「孰料，烏克蘭軍方和持槍與汽油彈的武裝平民，攜手抵抗24日起從多方進攻烏克蘭的俄羅斯軍隊。」

特拉斯稱這份情報文件顯示，俄羅斯缺乏戰術計畫，只攜帶足夠3至4天的火箭，因此得「省著用」。

特拉斯說，俄羅斯軍隊取得更多武器彈藥補給的希望不大。倘若烏克蘭可以抵擋俄軍10天，可望迫使莫斯科當局進入協商，以結束這場衝突。特拉斯寫道：「他們沒錢、沒武器，也沒資源。」

特拉斯還說，俄羅斯的計畫也包括在烏克蘭婦孺之間散播恐慌，俾以在鼓吹反對烏克蘭政府行動上取得進展。

俄羅斯今天上午持續攻擊烏克蘭，俄軍目標似乎鎖定在烏克蘭的能源資源，據報第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一條天然氣管線遭攻擊，基輔南方一處民用儲油槽也成為目標。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110227