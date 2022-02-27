更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭
國際

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭8/300

傳俄軍錯估情勢蒲亭震怒 缺乏戰術計畫「火箭得省著用」

2022/2/27 19:01（2/27 19:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約27日綜合外電報導）前愛沙尼亞國防首長、歐洲議會議員特拉斯推文表示，他看到一份烏克蘭情報文件，稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對於入侵烏克蘭的軍事行動進展不順，大為「震怒」。

福斯新聞網（Fox News）報導，特拉斯（Riho Terras）26日在推文中詳述這份情報文件內容。

福斯新聞網未能獨立驗證特拉斯推文中提到這項情報文件的真偽。

特拉斯引述這份俄文情報文件寫道：「他（蒲亭）以為俄烏戰爭會很容易，一切可以在1到4天內搞定。」

「孰料，烏克蘭軍方和持槍與汽油彈的武裝平民，攜手抵抗24日起從多方進攻烏克蘭的俄羅斯軍隊。」

特拉斯稱這份情報文件顯示，俄羅斯缺乏戰術計畫，只攜帶足夠3至4天的火箭，因此得「省著用」。

特拉斯說，俄羅斯軍隊取得更多武器彈藥補給的希望不大。倘若烏克蘭可以抵擋俄軍10天，可望迫使莫斯科當局進入協商，以結束這場衝突。特拉斯寫道：「他們沒錢、沒武器，也沒資源。」

特拉斯還說，俄羅斯的計畫也包括在烏克蘭婦孺之間散播恐慌，俾以在鼓吹反對烏克蘭政府行動上取得進展。

俄羅斯今天上午持續攻擊烏克蘭，俄軍目標似乎鎖定在烏克蘭的能源資源，據報第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一條天然氣管線遭攻擊，基輔南方一處民用儲油槽也成為目標。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110227

延伸閱讀
烏克蘭官員：俄軍約3500人傷亡 未再挺進基輔俄羅斯部隊攻入烏克蘭第二大城 官員籲民眾暫勿外出[影]澤倫斯基拒赴白俄羅斯談判：俄國代表團只是敵軍宣傳[影]安理會將表決召開聯大特別會議 處理俄烏衝突議題SWIFT是什麼？俄羅斯有多仰賴？被逐出影響一次看蒲亭不再可信？ 西方：烏俄危機看見其偏執與孤立蒲亭籲烏克蘭軍方推翻政治領導層 自行接掌政權蒲亭致電白俄總統 告知莫斯科對烏克蘭發動攻擊
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀