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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄軍攻入烏克蘭第二大城 官員籲民眾暫勿外出

2022/2/27 15:13（2/27 15:20 更新）
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烏克蘭地區首長27日警告，俄軍已攻入第二大城哈爾科夫市。（中央社製圖）
烏克蘭地區首長27日警告，俄軍已攻入第二大城哈爾科夫市。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）莫斯科入侵烏克蘭的第四天，烏國地區首長西涅古波夫（Oleh Sinegubov）警告，俄軍已攻入第二大城哈爾科夫市（Kharkiv），他也呼籲當地民眾暫勿外出。

綜合路透社、法新社與「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）等媒體報導，西涅古波夫說，「俄國敵軍輕型車輛已闖入哈爾科夫市，包含市中心地帶。我國武裝部隊正全力消滅敵人，請當地民眾不要外出」，盡量待在避難設施內。

烏國內政部長顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）和國家特別通訊和資訊保護服務（State Service of Special Communications and Information Protection）發布的影片畫面顯示，數輛輕型軍用車輛沿著哈爾科夫市街道行駛，此外還有一輛坦克遭到攻擊並起火燃燒。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110227

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