俄軍占車諾比傳輻射值狂飆 原能會：無明顯異常

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（中央社記者梁珮綺台北27日電）俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動並占領廢棄的車諾比核電廠，外傳輻射值飆升29倍，達到9萬3000微西弗；原能會今天表示，應為93微西弗，據歐盟環境輻射監測網即時監測數據，目前烏克蘭以外相關國家環境輻射值尚無明顯異常。

俄羅斯以武力侵犯烏克蘭，占據曾發生核爆、如今已廢棄的車諾比（Chernobyl）核電廠。原能會今天表示，根據國際原子能總署（IAEA）25日的聲明，由於重型軍用車輛進入，擾動車諾比意外事故污染土壤，導致車諾比核電廠周圍輻射值提高至每小時9.46微西弗。

原能會也指出，外傳車諾比核電廠輻射值飆升29倍，達到9萬3000微西弗，應為9萬3000奈西弗，即93微西弗。

根據歐盟環境輻射監測網（REMon）即時監測數據，目前烏克蘭以外相關國家環境輻射值尚無明顯異常。

原能會進一步表示，IAEA於26日再度發表聲明，目前烏克蘭監管當局通報，烏國境內4座核電廠15個機組仍正常運轉。

與此同時，IAEA嚴正呼籲各方，應避免採取任何對核設施安全運轉造成危及的措施與行動，再次強調任何武裝攻擊或威脅和平目的的行動，都有可能對人類健康和環境造成影響。

原能會也表示，台灣共有63座即時環境輻射監測站，顯示目前國內環境輻射監測值均在背景輻射變動範圍內，一切無異常，原能會輻射偵測中心也會加強空氣取樣與放射性落塵分析。（編輯：黃國倫）1110227