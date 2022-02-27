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烏克蘭求救奏效 馬斯克啟動星鏈衛星供應網路
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烏克蘭求救奏效 馬斯克啟動星鏈衛星供應網路

2022/2/27 12:04（2/27 12:18 更新）
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SpaceX創辦人馬斯克26日表示，旗下「星鏈」衛星寬頻服務已可在烏克蘭使用。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
SpaceX創辦人馬斯克26日表示，旗下「星鏈」衛星寬頻服務已可在烏克蘭使用。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
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（中央社舊金山26日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）億萬富翁創辦人馬斯克今天表示，旗下「星鏈」（Starlink）衛星寬頻服務已可在烏克蘭使用，而SpaceX正提供更多終端設備給烏克蘭。

路透社報導，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，烏國境內網路遭到中斷。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）先前推文公開向馬斯克（Elon Musk）喊話：「當你試圖殖民火星時，俄羅斯正試圖占領烏克蘭！當你的火箭成功從太空著陸時，俄羅斯的火箭正在襲擊烏克蘭平民百姓！」推文還標註馬斯克的帳號。

費多羅夫推文請求馬斯克用星鏈衛星站來協助他處境艱難的國家，對此馬斯克迅速做出回應。

馬斯克今天推文寫道：「星鏈服務現在已在烏克蘭啟用，後續還會提供更多終端設備。」

網路觀察人士今天表示，烏國境內網路連線受到俄國入侵影響，特別是戰事最激烈的南部和東部地區。

雖然部署衛星科技成本極高，卻能提供網路給生活在鄉村或光纖電纜及行動通訊基地台無法到達、難以提供服務的地區。當颶風或其他天災中斷通訊時，這項技術也能作為重要後盾。

馬斯克上個月15日表示，SpaceX擁有1469個運作中的星鏈衛星，另有272顆很快將進入運行軌道。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110227

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