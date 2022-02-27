德國匈牙利義大利不再反對 西方多國合作將俄羅斯踢出SWIFT

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以美國、歐盟為首的西方國家26日合作將俄羅斯部分銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。圖為俄羅斯盧布。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）德、匈、義今天一改過去保留態度，與美、英、歐洲、加拿大合作將俄羅斯部分銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，作為另一波制裁俄侵烏行動的一部分。

在將俄羅斯排除在 SWIFT SWIFT小百科 環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶

由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）

SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道；連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹

銀行使用SWIFT系統傳送有關銀行之間的匯款金額、轉帳給客戶的金額和買賣資產的標準化訊息 看更多 關閉 外一事上，德國、義大利、匈牙利和賽普勒斯過去較為謹慎。德國的考量是俄羅斯對德的能源供應上，比其他歐洲國家都要多，義大利同樣擔心這麼做會導致莫斯科切斷天然氣供應。

而這幾國立場丕變的轉折點，一在於英、法、加拿大等國相繼表態，讓持保留態度的國家備添壓力，最後只能同意；二是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和烏國人民堅守陣線時間夠久。

隨著烏克蘭首都基輔（Kyiv）爆發戰火，澤倫斯基稍早曾呼籲歐洲聯盟實施制裁，並在上傳網路的影音特別點名德國和匈牙利。他說：「歐洲國家幾全體支持切斷俄國與SWIFT的連結。我希望德國和匈牙利有勇氣支持這項決定。」

在SWIFT禁令上，西方各國似對柏林當局讓步，同意實施對象僅針對特定幾家俄國銀行，避免這項措施對歐洲企業產生過大的反效果。

SWIFT在國際金融機器中扮演非常審慎但重要齒輪角色。

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶，其通訊系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道。

SWIFT通訊系統連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹。

而根據俄羅斯國家協會Rosswift，俄國是繼美國之後，SWIFT全球銀行間支付系統用戶數量第2多國家，有約300家俄國金融機構使用此系統。

實際而言，從SWIFT被逐出，意味俄國銀行將無法為貿易往來與外國金融機構使用此系統收付款項。

比利時智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）所長沃爾夫（Guntram Wolff）告訴法新社，「在運作上，這會是個令人頭痛的問題」，尤其是與俄國有大量貿易的歐洲國家，俄國是它們的最大天然氣供應國。（編輯：陳昱婷、陳亦偉、蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110225