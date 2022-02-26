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澤倫斯基：烏克蘭部隊守住基輔 破壞俄國設傀儡政權陰謀[影]

2022/2/26 21:48（2/26 22:30 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，烏克蘭部隊已經中斷俄國朝首都基輔的推進。圖為烏克蘭部隊人員。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，烏克蘭部隊已經中斷俄國朝首都基輔的推進。圖為烏克蘭部隊人員。（美聯社）
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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭部隊已經中斷俄國朝首都基輔的推進，也破壞俄國要推翻他的陰謀；他並呼籲俄國人對總統蒲亭施壓，要求蒲亭停止進攻烏克蘭。

44歲的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在最新發布的演說影片中指控莫斯科試圖推翻他，並在烏克蘭建立一個傀儡政權。

澤倫斯基說，「我們破壞了他們的計畫」，他並強調烏克蘭軍隊已經掌控基輔與週邊主要城市。

澤倫斯基表示，俄國迄今對烏克蘭發動「飛彈、戰鬥部隊、無人機、砲彈、裝甲車、破壞行動與空降部隊攻擊」，並擊中了「住宅區」。

他表示，烏克蘭部隊與俄軍在多個城市交戰，包括南部城市敖德薩（Odessa）、東北部哈爾科夫市（Kharkiv）以及首都基輔。西部利維夫市（Lviv）和其他烏克蘭中、西部城市則是遭到空襲。

澤倫斯基說，烏克蘭「已經」贏得了加入歐盟的權利，呼籲歐盟領袖做出決定。「這將是我國得到支持的關鍵證明。」

他並呼籲德國和匈牙利，支持將俄國逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統的決定，以懲罰俄國入侵他的國家。「歐盟國家幾乎已經全面支持把俄國踢出SWIFT，我希望德國和匈牙利能鼓起勇氣，支持這項決定。」

澤倫斯基也感謝挺身反戰的俄國人，要求他們持續對克里姆林宮施壓。「阻止那些對你們說謊、對我們說謊，也對全世界說謊的人。有數以千計人犧牲，數以百計人遭到俘虜。」

「你們越快要求政府必須立刻停止戰爭，你們倖存的人就會越多。」

蒲亭24日起對烏克蘭發動全面進攻，根據基輔當局統計，至今已造成198名平民身亡，其中3人為孩童。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天宣布基輔將實施更嚴厲的宵禁規範，表示違反規定者將被視為要實施破壞任務的「敵軍」。

俄國持續施壓要攻下基輔，克里契科宣布，為了加強防範，基輔的宵禁時間將延長，為當地時間週六到週一的下午5時至上午8時。

他在發表於線上的公告中表示，「宵禁時間還在街上走動的所有平民，都會被認為是敵軍的破壞、偵察小隊成員。」（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1110226

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