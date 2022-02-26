基輔保衛戰捱過艱難一夜 澤倫斯基：西方軍援正運往烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔/莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第3天，持續發射飛彈攻擊烏國軍事設施與各大城，並聲稱占領梅利托波爾。烏國總統澤倫斯基則現身闢謠稱沒逃跑，還說西方國家援助的軍火運抵烏克蘭。

在烏克蘭部隊稱他們擊退俄羅斯向首都基輔（Kyiv）發動的攻擊後，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）自拍一段影音，誓言與國家共存亡並繼續抗敵。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引用的影片顯示，澤倫斯基說：「我還在，我們不會放下任何武器，我們捍衛我們的國家，因為我們的武器就是我們的真理。」並駁斥他已投降或逃亡的假消息。

根據這段影片，澤倫斯基站在總統府外表示：「很多在網路流傳的假消息說，我下令我們的部隊放下武器，並且正在撤離。」

在這段自拍的畫面中，澤倫斯基身穿橄欖綠軍式服裝，看起來疲憊但意志堅定地宣稱：「我們的真理就是，這是我們的國土、我們的國家、我們的子孫和我們要捍衛的一切。這就是我要告訴全體國民的，榮光歸烏克蘭！」

在澤倫斯基的影片於社群媒體平台流傳之際，首都當地依然傳來陣陣爆炸聲響與防空警報。

雖然西方國家至今並未出兵助烏克蘭抗敵，不過澤倫斯基說，「夥伴們」正運抵武器至基輔對抗俄羅斯大軍，並說已與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通電話。

澤倫斯基發推文說：「與馬克宏展開對話開啟外交戰線嶄新的一天，我們夥伴們提供的武器與裝備正在運抵烏克蘭途中。反戰聯盟正啟動！」

而馬克宏則是警告，全球務必得因應一場曠日持久的戰爭。

他參加在法國舉行的一項農業博覽會時表示：「這場危機將持續，這場戰爭將持續，而且所有伴隨著這場戰爭的危機，將造成長遠影響，我們務必做好準備。」

另一方面，在莫斯科當局繼續入侵親西方的烏克蘭之際，俄羅斯國防部表示，軍方發射機載及艦載巡弋飛彈，鎖定烏克蘭的軍事基礎設施。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）發表電視談話指出：「晚間俄羅斯聯邦的武裝部隊以長程精準武器，也就是發射機載與艦載巡弋飛彈，針對烏克蘭的軍事設施發動攻擊。」並說，俄羅斯軍方只是鎖定軍事設施，沒有損及「民宅與民生基礎設施」。

儘管證據顯示有民宅大樓確實遭到波及，不過俄羅斯軍方還是發布上述消息。

據烏克蘭當地緊急救援單位通報，俄軍與烏國部隊激烈交火之際，一棟高聳於基輔市區的公寓大廈於晚間被飛彈擊中。

當局指出，還在確認傷亡人數，同時正在疏散住戶。當局上傳大樓遭毀損的照片，當中顯示這座高樓有一側因飛彈擊中，而炸出一個範圍至少擴及5層樓的大洞，並有殘破碎片散落街頭。

不過烏克蘭內政部長的顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）表示，稍早飛彈擊中基輔市區的一棟住宅大樓，所幸無人死亡。

赫拉先科還說，俄羅斯謊稱沒有砲擊民用設施，但是至少40處此類地點遇襲，並且俄軍正在砲擊民宅。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今晨表示，經徹夜的首都保衛戰，估計數十人受傷。

克里契科指出，截至當地時間清晨6時（台北時間中午12時），估計35人受傷，當中包括兩個孩童。但不清楚克里契科所指的傷者是否僅限於平民。

他還說，雖然搞破壞的組織相當活躍，不過目前俄軍並未大舉進駐首都。

據「每日郵報」報導，自俄羅斯發動入侵後，烏克蘭平民喪命的人數目前達到198人。

此外，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在關於入侵烏克蘭的第3天戰報指出，俄羅斯部隊已「全面占領」烏國東南部城市梅利托波爾（Melitopol）。

他說：「俄軍正採取一切措施，以確保當地民眾的安全，並掃蕩烏克蘭特種部隊與民族主義分子的挑釁行為。」

科納申科夫還說，總計俄軍已摧毀烏克蘭境內超過820處的軍事設施，當中包括14座機場、48座雷達站，以及24套S-300及歐撒（Osa）防空飛彈系統。

俄羅斯軍方還聲稱擊落7架戰鬥機、7架直升機與9架無人機，同時摧毀87輛坦克和其他的各型武裝車輛，海軍則是擊毀8艘軍艦。

不過烏克蘭方面則是宣稱，俄軍也遭遇慘重損失，對此科納申科夫並未具體說明。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1110226