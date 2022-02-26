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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

查核中心：俄羅斯發許多假訊息 媒體慎引用外電

2022/2/26 13:41（2/26 14:03 更新）
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俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動。（中央社製圖）
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（中央社記者葉冠吟台北26日電）台灣事實查核中心總編審陳慧敏今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，俄羅斯在戰爭中，發布許多干擾民心假訊息，台灣媒體引用外電時，務必留意俄羅斯媒體內容的使用。

查核中心說，烏克蘭戰事為全球媒體與查核記者在報導與查證資訊時形成重大挑戰，除重大事件造成的巨量不實資訊，還要面對有以假訊息發動資訊戰歷史的俄羅斯的行動。IFCN（國際事實查核聯盟）警告，假訊息在烏克蘭危機期間被當侵略工具，遭大量使用。

查核中心說，面對大量不實訊息，包括查核中心等全球事實查核組織已串聯，協力查核戰爭假訊息，分享查核成果，目前共27國IFCN認證查核組織，24日到25日累積近200則查核報告，其中僅不到10則的傳言是新聞或文字傳言，絕大多數挪用自其他不相關事件影像。

查核中心引用經濟學人資訊社（EIU）全球預測總監德瑪雷（Agathe Demarais）說法指出，未來幾天要格外留意由俄羅斯發動的假消息行動，不排除俄羅斯比照2014年併吞克里米亞模式，透過假訊息等取信烏克蘭人，使烏克蘭人決定投降或加入俄羅斯。（編輯：李明宗）1110226

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