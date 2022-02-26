俄羅斯烏克蘭談判露曙光 基輔當局：將商議時間地點

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俄羅斯和烏克蘭政府25日表達談判意願，烏克蘭總統澤倫斯基（右）的發言人說雙方將討論時間和地點。左為俄羅斯總統蒲亭。（左圖取自twitter.com/kremlinrussia_e，右圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

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（中央社基輔25日綜合外電報導）歐洲爆發數十年來最嚴重的安全危機，俄羅斯和烏克蘭政府今天表達談判意願，烏克蘭總統的發言人說雙方將討論時間和地點。在俄軍持續進逼下，烏克蘭當局敦促民眾協防首都基輔。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）在社群媒體上說，烏克蘭和俄羅斯將在接下來幾個小時內商議談判時間和地點。自俄羅斯展開入侵行動以來，雙方尋求外交解決首露曙光。

俄羅斯克里姆林宮稍早表示，在烏克蘭表示願意討論宣告自身為中立國後，俄方願意在白俄羅斯首都明斯克會談，但烏克蘭提議在波蘭首都華沙會談。根據克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，此事導致他們「暫停」接觸。

尼基佛洛夫在臉書發文中說：「烏克蘭早已準備就停火與和平進行談判，現在仍是如此。我們同意俄羅斯聯邦總統的提議。」

不過，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，俄羅斯企圖持槍桿子從事外交，「這不是真正的外交」，如果俄羅斯真的有心談判，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍隊必須停止轟炸烏克蘭。

蒲亭似乎使出和戰軟硬兩手策略，一面提議談判，一面展開對烏克蘭攻勢並且嚴詞反對烏國領導層，包括呼籲烏克蘭軍方發動政變。

烏克蘭國防部呼籲基輔居民製造汽油彈擊退入侵者，而今晚目擊者通報基輔西區出現砲擊和激烈槍聲。

澤倫斯基與幕僚拍攝他們在基輔街頭的影片，誓言捍衛烏克蘭獨立。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110226