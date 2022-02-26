戲謔戰爭掀反華情緒 中國留學生在烏克蘭被潑水

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在烏克蘭的中國留學生指中國撤僑困難，且部分網友發文調侃會「收留烏克蘭美女」內容導致反華情緒，有中國留學生被當街潑水。（圖取自微博weibo.com/u/5145725878）

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（中央社台北26日電）烏克蘭遭俄羅斯入侵後，部分中國網友發文調侃戲謔，甚至以「收留烏克蘭美女」玩梗，內容傳到烏克蘭後疑出現反華情緒，有中國留學生被當街潑水，還有人遭到不友善對待甚至威脅。

俄烏戰事持續中，一些中國網友在網路社群發文戲謔，「收留無家可歸的烏克蘭小姊姊」、「烏克蘭美女來中國」等文經翻譯後流到烏克蘭社群；加上當地有「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」等論調，疑似在當地催生反華情緒，有中國留學生被潑水或遭不友善對待甚至威脅，相關討論已登上微博熱搜。

綜合環球時報、大象網、沸點視頻等陸媒報導，一名在烏克蘭的中國留學生表示，有中國人疑似因為華人面孔，被路人潑水，很希望對方其實不是故意的。

對於中國使館先前建議在車上貼中國國旗，一名中國留學生急忙說：「不可行！不可行！」烏克蘭人現在看到中國人有些偏見了，因為有些中國網友說，烏克蘭男人上戰場，就讓中國接收烏克蘭女人，「這些愚蠢的言論都傳到烏克蘭社群了」，拜託中國網友停止這些戲謔、嘲諷，不要再給在烏華人添麻煩。

哈爾科夫國立文化大學學生李金泓說，中國網友言論給在中國的烏克蘭留學生看到了，他們懂中文，這些訊息就被傳回烏克蘭，加上西方媒體對於俄烏戰事的渲染，現在6000多名在烏華人都受到了威脅。目前正備妥糧食等待中國使館撤僑班機通知。

由於部分中國網友以烏克蘭美女為題玩戰爭梗，內容不堪引發輿論痛批，中國社群平台微博、微信、抖音這兩天相繼出手封禁相關影片與文章。

抖音安全中心微信公眾號今天通報，有個別用戶不當蹭熱、玩梗，特別是以痛點為笑點，發布例如「俘虜烏克蘭美女」等影片，傳播不當價值觀。對此現象，平台進行了集中打擊，共處理違規影片6400條，中斷違規直播1620次，處置相關帳號。

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微博管理員昨天通報，有個別網友發布「俄烏戰爭持久化，烏克蘭美女來中國」等低俗調侃，不恰當地宣揚對立，站方堅決予以處置。站方對排查到的惡意調侃、宣揚對立等542條內容進行處理，對74個帳號視程度扣除信用歷史分至禁言30天處置。

微信表示，個別用戶借機發布涉國際熱點事件的不良訊息，例如「去烏克蘭參戰可獲得學分」等假訊息，以及發布「烏克蘭美女來中國」等調侃內容。呼籲網友在關注國際熱點的同時合理參與討論。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110226