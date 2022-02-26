外交部總動員助台僑撤離烏克蘭 駐斯洛伐克館員馳援

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）烏克蘭情勢緊急，外交部總動員協助台僑撤離，外交部表示，駐斯洛伐克代表處已派員前往烏克蘭與斯國邊境，將協助一位王姓台僑與烏克蘭籍妻子入境斯洛伐克。

外交部今天發布新聞稿表示，有一位旅居烏克蘭首都基輔的王姓台僑與烏克蘭籍配偶，因為俄羅斯進軍烏克蘭，受困在西烏城市烏日霍羅德（Uzhhorod），王姓台僑夫婦因戰亂無法返回基輔拿護照，考量所在地緣關係，計劃搭乘火車到烏克蘭與斯洛伐克邊境，盼入境斯洛伐克避難。

外交部說，駐斯洛伐克代表處得知後，迅速直接與王姓台僑取得聯繫，已確保目前王姓夫婦人身平安，駐處也馬上聯繫斯洛伐克外交部及移民單位，確認斯洛伐克政府採人道關懷立場，歡迎烏克蘭難民入境斯洛伐克，因此即使王姓夫婦目前身上僅持有烏克蘭居留證，也能順利入境斯洛伐克。

外交部表示，駐斯洛伐克代表處已立即派員從首府布拉第斯拉瓦（Bratislava）前往烏克蘭邊境關卡，協助王姓夫婦入境及隨後暫時安頓事宜，未來如果王姓夫婦決定返國，駐處也將提供各項必要協助。（編輯：林興盟）1110226