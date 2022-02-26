烏克蘭12名台灣留學生 3人已返台6人抵波蘭邊境

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（中央社記者陳至中台北26日電）俄羅斯大軍及戰車25日攻進烏克蘭首都基輔，台灣教育部今天表示，12名留學烏克蘭的台籍學生中，已有3人返台，6人已抵達與波蘭邊境，由駐外人員持續保持聯繫。

俄羅斯大軍及戰車25日攻進烏克蘭首都基輔，烏克蘭軍隊持續抵抗俄軍進犯，俄羅斯和烏克蘭政府之後也表達談判意願。

教育部今天表示，根據駐外教育組25日更新目前在烏克蘭12名留學生的最新狀況，其中3名已於24日返台、1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在西部、6名已抵達波蘭邊境。

教育部表示，駐外人員會持續密切與留學生聯繫，轉知當地情勢發展，並提供必要的協助。

烏克蘭台籍留學生Simon透過社群媒體受訪表示，他所屬學校發布消息，建議學生最好往烏克蘭西部走或出國；否則就等待和聽從相關政府機構安排，最大限度地儲備水、食物等物資。

Simon說，包括他在內的5名留學生和約10名僑胞，在召會的協助下搭上「撤僑專車」，台灣時間昨天下午已順利抵達羅夫諾（烏克蘭西部，接近波蘭）暫居。

Simon在台灣時間今天中午表示，他們於當地時間26日凌晨抵達邊境檢查哨，正排隊準備進入波蘭境內。

Simon說，他們已與駐波蘭台北代表處取得聯繫，目前一切安全，後續會聽從駐外人員的安排，看是否要回台。

台灣外交部已於24日宣布駐波蘭代表處可兼轄烏克蘭領務，辦理護照核發、簽證等事宜。教育部也表示，駐華沙教育組人員，會和前往避難的學生保持聯繫，提供相關協助。（編輯：陳政偉）1110226