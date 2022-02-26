更多編輯台推薦新聞：
圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門
國際

圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門

俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道
國際

俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

烏克蘭12名台灣留學生 3人已返台6人抵波蘭邊境

2022/2/26 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）俄羅斯大軍及戰車25日攻進烏克蘭首都基輔，台灣教育部今天表示，12名留學烏克蘭的台籍學生中，已有3人返台，6人已抵達與波蘭邊境，由駐外人員持續保持聯繫。

俄羅斯大軍及戰車25日攻進烏克蘭首都基輔，烏克蘭軍隊持續抵抗俄軍進犯，俄羅斯和烏克蘭政府之後也表達談判意願。

教育部今天表示，根據駐外教育組25日更新目前在烏克蘭12名留學生的最新狀況，其中3名已於24日返台、1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在西部、6名已抵達波蘭邊境。

教育部表示，駐外人員會持續密切與留學生聯繫，轉知當地情勢發展，並提供必要的協助。

烏克蘭台籍留學生Simon透過社群媒體受訪表示，他所屬學校發布消息，建議學生最好往烏克蘭西部走或出國；否則就等待和聽從相關政府機構安排，最大限度地儲備水、食物等物資。

Simon說，包括他在內的5名留學生和約10名僑胞，在召會的協助下搭上「撤僑專車」，台灣時間昨天下午已順利抵達羅夫諾（烏克蘭西部，接近波蘭）暫居。

Simon在台灣時間今天中午表示，他們於當地時間26日凌晨抵達邊境檢查哨，正排隊準備進入波蘭境內。

Simon說，他們已與駐波蘭台北代表處取得聯繫，目前一切安全，後續會聽從駐外人員的安排，看是否要回台。

台灣外交部已於24日宣布駐波蘭代表處可兼轄烏克蘭領務，辦理護照核發、簽證等事宜。教育部也表示，駐華沙教育組人員，會和前往避難的學生保持聯繫，提供相關協助。（編輯：陳政偉）1110226

延伸閱讀
關切台灣安全 法媒：北京恐從烏克蘭戰爭獲益俄入侵烏克蘭 敘利亞強人總統和緬甸軍閥支持烏克蘭軍方：至少逾1000名俄軍陣亡
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀