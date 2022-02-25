中國撤僑對象含台灣人 陸委會：政府早有安排

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（中央社記者李雅雯台北25日電）中國駐烏克蘭大使館今天凌晨發出公民撤離登記緊急通知，對象包含台灣人。大陸委員會表示，對於僑民我方早有安排，完全不需要中國越俎代庖。

陸委會副主委、發言人邱垂正接受中央社記者訪問表示，外交部對於僑民安全地撤離早有規劃，已經提前做好妥善安排，完全不需要中國越俎代庖。中國經常用海外救援來吃台灣豆腐，我們對於國人予以協助會更加親切直接，國人不會去尋求中國大使館協助。

外交部透過新聞稿說明，駐俄羅斯代表處已於台北時間2月24日下午10時，安排一輛撤僑巴士以陸路方式自烏克蘭首都基輔啟程，預計將有18人同車撤往烏克蘭西邊較安全地區。我國駐波蘭代表處已做好準備，派員前往烏、波邊境等候，協助處理進入波蘭國境事宜。

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外交部強調，關於中國駐烏克蘭大使館公告將安排載送包含我國人在內的撤僑專機離烏，再次證明中國政府藉烏克蘭國難，操弄政治宣傳及惡意散布錯假訊息，企圖詆毀我國政府形象及貶損外交部保僑護僑的努力，徒增我國政府與人民的反感。

中國駐烏克蘭大使館在今天凌晨發出緊急通知直指，烏克蘭國內局勢急劇惡化，為準備分批包機接返有關事宜，現開始人員登記。搭乘包機根據自願原則。包機派出時間根據飛行安全情況確定，屆時將提前通知。登記人員必須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身份證。（編輯：陳沛冰）1110225