外交部已派巴士撤僑烏克蘭 將載18人西遷避險

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）俄羅斯進軍烏克蘭，台灣緊急撤僑。外交部今天表示，駐俄羅斯代表處昨晚已安排一輛撤僑巴士，自烏克蘭首都基輔啟程載運有意願撤離的僑胞到西邊城市利維夫市（Lviv），預計陸續載運18名台僑撤離。

外交部發布新聞稿指出，先前已有10位烏克蘭台僑自行離開烏克蘭國境，目前在烏克蘭境內經統計共有33位台僑，此次向西撤離者18人，原本就在西烏的有2人，滯留基輔等其他地區的台僑仍有13人。

關於中國駐烏克蘭大使館公告，將安排撤僑專機載送包含台灣僑胞在內的民眾離烏，外交部表示，此舉再次證明中國政府藉烏克蘭國難，操弄政治宣傳及惡意散布錯假訊息，企圖詆毀台灣政府形象及貶損外交部保僑護僑的努力，徒增台灣政府與人民的反感。

外交部昨天宣布針對烏克蘭啟動緊急撤僑應變計畫，外交部今天指出，已在台北時間昨晚10時以陸路方式，自烏克蘭首都基輔啟程，將13名有意願撤離的台灣民眾及配偶，載往烏克蘭西部城市利維夫，目前該輛專車在前往西烏公路上，有塞車情形。

此外，有5名台僑經駐處持續聯繫後，計畫在途中加入該輛撤離巴士，共計將有18人同車撤往烏克蘭西邊較安全地區，駐波蘭代表處也已做好準備，派員前往烏、波邊境等候，協助台僑進入波蘭國境。

外交部表示，從烏克蘭動盪情勢加劇後，外交部2月25日起陸續接獲旅烏台僑的在台家屬聯繫通報，外交部都已轉知鄰近負責的駐外館處，即刻聯繫當地台僑，確保台僑安全狀況。外交部在俄烏戰事爆發前已8度發布旅遊警示，不斷呼籲在烏民眾儘速離開烏克蘭，或前往西烏地區避難。

外交部強調，已責成鄰近的俄羅斯、波蘭兩駐處持續與撤往西烏地區及仍滯留在烏克蘭的台僑保持密切聯繫，在尊重他們的意願及需求下，協助撤離並提供所需協助，確保國人安全。外交部再度籲請民眾避免前往烏克蘭，所有仍在烏克蘭境內的台僑應儘速離境，或至少先前往西烏地區避險，以免遭受戰火波及。（編輯：楊蘭軒）1110225