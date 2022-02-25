俄羅斯開戰烏克蘭 台留學生：本以為不會打

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（中央社記者陳至中台北25日電）俄羅斯總統蒲亭24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，台灣仍有9名學生留在烏克蘭。留學生Simon表示，原本評估不會開打，並擔心返台須住防疫旅館，對學生來說是一筆不小的負擔。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，台灣教育部指出，在烏克蘭的12名留學生中，已有3人返台、1人留在烏克蘭東部、1人留在南部，5人已動身前往較安全的西部，2人將前往波蘭。

中央社記者於台灣時間今天凌晨和在台籍留學生Simon取得聯繫，他目前正前往烏克蘭西部：「能走多遠就走，累肯定的，但能活已經知足了。」

Simon表示，這幾天台灣駐外單位一直希望他們撤離烏克蘭，留學生以經驗評估不會開打，結果卻打起來了。他看到當地新聞報導，有飛機被擊落、坦克被擊毀以及士兵倒地身亡的畫面；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開向俄羅斯喊話，強調烏克蘭不需要任何形式的戰爭，但若遭到攻擊，將起身保衛自己，而戰爭將帶來慘重的代價。

教育部國際及兩岸教育司長李彥儀昨天接受中央社電訪表示，學生留在烏克蘭的考量相當多元，主要還是擔心學業中斷。Simon則告訴中央社記者，他們也擔心回到台灣後，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，須住到防疫旅館數日，對學生來說是一筆不小的負擔，怕變成冤大頭。

對此，李彥儀昨天受訪時向中央社表示，學生如果有急難經費的需求，可以向駐外單位提出，會盡力協助。

李彥儀也提到，已動身前往烏克蘭西部、波蘭的留學生，交通和住宿較無問題，比較擔心的是一名仍停留在烏克蘭東部的學生。駐外單位不斷相勸，但學生表示已儲備好物資，並就近找到可掩護的地方，暫無撤離當地的計畫。

Simon說，不知道在烏克蘭東部的那名留學生狀況，他目前則有獲得台灣駐俄羅斯代表處協助申請回台文件。（編輯：陳政偉）1110225