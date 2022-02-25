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外交部：台灣將對俄羅斯實施經濟制裁

2022/2/25 09:34（2/25 10:12 更新）
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外交部25日發表聲明指出，中華民國台灣政府嚴厲譴責俄羅斯發動戰爭，將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。圖為24日烏克蘭首都基輔一名婦女等待火車時露出無助神情。（美聯社）
外交部25日發表聲明指出，中華民國台灣政府嚴厲譴責俄羅斯發動戰爭，將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。圖為24日烏克蘭首都基輔一名婦女等待火車時露出無助神情。（美聯社）
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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部今天發表聲明指出，中華民國台灣政府嚴厲譴責俄羅斯違反聯合國憲章發動戰爭，為敦促俄方停止對烏克蘭的軍事侵略，以及儘速恢復各方的和平對話，中華民國台灣政府宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

外交部今天發布新聞稿指出，俄羅斯以武力入侵烏克蘭並強占烏國領土，此舉不僅破壞區域及全球和平與穩定，也是對以規則為基礎的國際秩序，以及維護保障各國主權與領土完整的國際法體系，構成最為嚴峻的威脅及挑戰。

外交部指出，中華民國台灣作為國際社會民主陣營的成員，堅定捍衛民主自由及法治人權的普世核心價值，對俄羅斯不以外交協商的和平方式解決爭議，卻選擇以強凌弱的武力威嚇手段，至表遺憾。

外交部指出，為敦促俄方停止對烏克蘭的軍事侵略，以及儘速恢復各方的和平對話，中華民國台灣政府宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

外交部指出，中華民國台灣政府重申並再度呼籲尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見。台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當的因應作為，協助烏克蘭早日遠離戰禍，恢復區域及全球的和平與穩定。（編輯：楊蘭軒）1110225

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