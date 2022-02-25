譴責俄羅斯入侵烏克蘭 蘇貞昌：與民主國家同步制裁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北25日電）俄羅斯24日入侵烏克蘭；行政院長蘇貞昌今天受訪指出，俄羅斯破壞和平入侵烏克蘭，全世界予以嚴厲譴責，台灣也一樣，要嚴厲譴責這種侵略行動，也會與民主國家同步予以制裁。

立法院新會期今天開議，邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到政府面對俄烏戰爭，對於穩定物價及股市波動，有無因應措施，及台灣是否可能成為下一個烏克蘭等議題。

蘇貞昌說，俄羅斯破壞和平入侵烏克蘭，全世界都予以嚴厲譴責，台灣也一樣，要嚴厲譴責這種侵略行動，「我們會與民主國家同步予以制裁」。

蘇貞昌指出，台灣與烏克蘭的情形大有不同，台灣在世界產業鏈中扮演重要角色，同時無論就地緣政治或地理環境及全國團結努力，對有些境外勢力故意運作認知作戰，還有人予以附和，深感不齒；政府絕對會保護國家主權，也一定會跟世界民主國家同步，堅守國家主權、保護人民安全。

此外，對於媒體詢問，國民黨立委可能會以政府開放福島5縣食品為由，杯葛施政報告；蘇貞昌說，國民黨作為在野黨，監督政府是應該的，相信在此國際情勢嚴厲時刻，大家會更知道，團結一起來對抗疫情、對抗嚴厲的國際局勢。

蘇貞昌說，政府謙卑接受在野黨的監督，如果有什麼做得還不夠好的地方，會謙卑接受指教。（編輯：楊凱翔）1110225