蘇貞昌腰傷動微創手術 台北榮總：復原狀況良好

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前行政院長蘇貞昌（左2）1日在臉書發文表示，大年初一不小心傷了腰，忍痛到辦完交接典禮後去榮總進行微創手術，總統蔡英文（右）也前往探視。（圖取自facebook.com/gogogoeball）

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）前行政院長蘇貞昌大年初一到行政院慰勉春節留守人員時，不小心傷了腰，昨天進行微創手術，台北榮民總醫院今天表示，蘇貞昌手術順利，復原狀況良好。

蘇貞昌在臉書發文表示，今年大年初一，他到行政院發放紅包，給留守員工與100多名駐衛警，又到防疫指揮中心一個樓層、一個樓層慰勉值班人員，由於走太快，不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完行政院院長交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術。

北榮今天中午發布新聞稿說明，蘇貞昌昨天因腰部不適，在台北榮總接受手術治療，手術順利，復原狀況良好。總統蔡英文今天前往病房探視，感謝蘇貞昌的辛勞，多次叮嚀囑咐要多加休息。（編輯：陳清芳）1120201