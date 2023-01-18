內閣調整布局 蘇貞昌：19日就知道結果

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）立法院臨時會將結束，外傳明天內閣將正式改組。針對調整布局，行政院長蘇貞昌今天表示，內閣調整與蔡總統都有討論，明天就會知道結果。

蘇貞昌今天到屏東視察屏東高鐵特定區及科學園區規劃辦理進度，會前媒體詢問「外傳明天內閣正式改組，經濟部長王美花、交通部長王國材留任、內政部代理部長花敬群和衛福部長薛瑞元會離開現職？前基隆市林右昌接掌內政部長等布局可能性？」

蘇貞昌接受媒體聯訪回應，關於內閣如何調整，與蔡總統都有討論，明天就會知道結果，請大家耐心等待。

媒體詢問「針對立法院朝野沒有共識，預計最快4月全民才能領到新台幣6000元現金？」蘇貞昌回應，經濟成長的果實要讓全民分享，政府決定要給全民開春後就有6000元的祝福，只要立法院預算一通過，就可以馬上發，這是人民的期待，也是政府的努力。

另外，針對經濟部要求業者下架中國生產的螺獅粉，遭野黨批評「是政治的意識形態」。蘇貞昌則表示，食品安全第一，關係國人健康也關係產業。台灣螺獅粉品質好，政府不會管；中國的螺獅粉本來就不准進口，現在走私進口，2年來已沒收8400公斤，都是查扣、沒收、銷毀，現在用謠言亂批評，是不明就裡。（編輯：孫承武）1120118