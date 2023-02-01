更多編輯台推薦新聞：
5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台捷元首通話創先例 帕維爾：我們是主權國家 做認為正確的事
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌1/300
首頁 / 政治

蔡總統赴北榮探視蘇貞昌 感謝忍痛為操持國政

2023/2/1 12:46（2/1 12:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前行政院長蘇貞昌（左2）1日在臉書發文表示，大年初一不小心傷了腰，忍痛到辦完交接典禮後去榮總進行微創手術，總統蔡英文（右）也前往探視。（圖取自facebook.com/gogogoeball）
前行政院長蘇貞昌（左2）1日在臉書發文表示，大年初一不小心傷了腰，忍痛到辦完交接典禮後去榮總進行微創手術，總統蔡英文（右）也前往探視。（圖取自facebook.com/gogogoeball）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北1日電）總統府發言人林聿禪今天轉述，在得知前行政院長蘇貞昌入院進行微創手術後，總統蔡英文上午前往探視關心，感謝蘇貞昌忍痛為操持國政，並盼蘇貞昌好好休養，早日康復。

蘇貞昌上午在臉書發文表示，今年大年初一，到行政院發放紅包給留守同仁與一百多個駐衞警，又到防疫指揮中心一個樓層、一個樓層慰勉值班同仁，由於走太快不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術。

隨後，林聿禪轉述，總統蔡英文上午在例行會議後隨即前往探視關心，總統特別感謝蘇貞昌忍痛為操持國政，堅守崗位到最後一刻，也囑咐北榮醫療團隊務必妥善照顧蘇貞昌，並期盼蘇貞昌好好休息，早日康復。（編輯：黃國倫）1120201

#蘇貞昌
#蔡英文
延伸閱讀
蘇貞昌腰傷動微創手術 蔡總統前往探視蘇貞昌腰傷動微創手術 台北榮總：復原狀況良好
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇貞昌腰傷動微創手術 台北榮總：復原狀況良好