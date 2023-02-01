蔡總統赴北榮探視蘇貞昌 感謝忍痛為操持國政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前行政院長蘇貞昌（左2）1日在臉書發文表示，大年初一不小心傷了腰，忍痛到辦完交接典禮後去榮總進行微創手術，總統蔡英文（右）也前往探視。（圖取自facebook.com/gogogoeball）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北1日電）總統府發言人林聿禪今天轉述，在得知前行政院長蘇貞昌入院進行微創手術後，總統蔡英文上午前往探視關心，感謝蘇貞昌忍痛為操持國政，並盼蘇貞昌好好休養，早日康復。

蘇貞昌上午在臉書發文表示，今年大年初一，到行政院發放紅包給留守同仁與一百多個駐衞警，又到防疫指揮中心一個樓層、一個樓層慰勉值班同仁，由於走太快不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術。

隨後，林聿禪轉述，總統蔡英文上午在例行會議後隨即前往探視關心，總統特別感謝蘇貞昌忍痛為操持國政，堅守崗位到最後一刻，也囑咐北榮醫療團隊務必妥善照顧蘇貞昌，並期盼蘇貞昌好好休息，早日康復。（編輯：黃國倫）1120201