是否盼蘇貞昌休息 蘇巧慧：我爸最喜歡為國家做事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨蘇系立委蘇巧慧今天說，內閣是不是改組，這是總統蔡英文的權限，時間也要到了，總統會很快跟大家報告；至於是否希望讓她父親、行政院長蘇貞昌休息一下，蘇巧慧說，「我爸爸最喜歡的，就是為國家做事」。

外傳最快明天將內閣改組，蘇巧慧今天在民進黨中執會前受訪表示，總預算案三讀通過，讓國家政務能夠順利運行，是大家所期待的，至於內閣是不是會改組，這是總統蔡英文的權限，時間也要到了，總統會很快跟大家報告。

媒體詢問她是否希望讓她父親、行政院長蘇貞昌休息一下，蘇巧慧說，「我爸爸最喜歡的，就是為國家做事，也非常的高興，感謝國家、總統、人民給他這個機會，能夠為台灣來做事情」，這是蘇貞昌非常愉快的事情。

至於新任黨主席賴清德是否要馬上處理台北市議員王世堅、立委高嘉瑜的爭議，蘇巧慧認為，台灣的事情真的很多，不管是對外的國際外交，或者是對內自己的內政，很多重要的事情可以討論，實在不必要花篇幅、力氣在不重要的事情上。

至於外媒報導，賴清德的「務實台獨」主張被美方質疑。蘇巧慧表示，蔡總統這幾年帶領台灣走的「台灣路線」，獲得人民、國際的高度肯定，未來這樣的路線如果能夠被延續，是國家之福。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立委羅致政受訪表示，關鍵在務實這兩個字，也就是如何展現，一方面堅定立場，另一方面有解決兩岸問題，或者是恢復兩岸對話的能力，所以，務實才是關鍵字，並不是台獨工作者。

前基隆市長林右昌也被點名可能入閣，出任內政部長。林右昌在中執會前受訪表示，這個都還只是報派，感謝大家關心，不過，「我個人沒有得到任何的訊息」，若有消息會跟大家報告。（編輯：郭無患）1120118