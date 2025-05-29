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卓榮泰：台灣獲正式認證 成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

2025/5/29 19:04（5/29 19:20 更新）
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世界動物衛生組織正式認證台灣成為亞洲唯一沒有非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫3大豬病的國家。圖為高雄養豬場豬隻。（中央社檔案照片）
世界動物衛生組織正式認證台灣成為亞洲唯一沒有非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫3大豬病的國家。圖為高雄養豬場豬隻。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院長卓榮泰今晚透過臉書發文表示，台灣防疫有成，世界動物衛生組織（WOAH）稍早正式認證台灣成為亞洲唯一沒有非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫3大豬病的國家，他要感謝前行政院長蘇貞昌等歷任行政團隊的努力。

回顧台灣防疫過程，卓榮泰說，1997年台灣爆發口蹄疫，到2020年WOAH認定為非疫區；2018年8月中國爆發非洲豬瘟，且快速蔓延至周邊國家，在全力防堵下，去年WOAH正式將台灣認定為非洲豬瘟非疫國。

卓榮泰表示，亞洲地區都深受傳統豬瘟所苦，台灣早在日治時期就有傳統豬瘟，長期以來台灣強制透過疫苗注射、環境監控等做法，多年努力，今天終於得到這份殊榮，他要特別感謝這些年來，參與防檢疫、邊境把關的所有第一線英雄，也要恭喜及謝謝全國豬農、運輸與屠宰加工產業的朋友。

他除感謝蘇貞昌、前農業部長陳吉仲等歷任行政團隊們的努力與堅持，也提醒農業部長陳駿季開心但絕不鬆懈，一定要持續精進努力。

卓榮泰也說，謝謝民眾配合政府政策、遵守防疫規定，殊榮歸於全民，「防疫有成，我們做到了」。

蘇貞昌也在臉書回顧指出，當年擔任行政院長時，鄰近國家相繼爆發非洲豬瘟疫情，台灣是個海島，旅客往來頻繁，要在海關阻絕肉品入境，又要時時防範不知道從哪裡漂來的病死豬，從政府到養豬戶，每天都繃緊神經。

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他說，幸好當時陳吉仲領導的農委會緊盯每個環節，時任的內政部長徐國勇也以最快速度廣泛部署X光機檢查入境行李，14個部會通力合作，才讓台灣今天還有豬肉吃，數千億的產業得以維繫。

蘇貞昌指出，豬瘟防疫工作不但需要政府的決心、養豬業者的用心，還要全民願意配合的耐心。這場戰役不會因為一張證書就結束，希望大家一起努力，繼續守護台灣豬。（編輯：謝佳珍）1140529

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