百億基金助力高市養豬產業升級 豬農：水電省3成

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）為促進養豬產業轉型升級，高市府推動農業部「養豬百億基金計畫」，為傳統養豬產業注入全新動能，4年間協助262場次養豬場優化，幫助豬農大幅提升經營效能，投入經費達2.4億元。

由於中央「養豬百億基金計畫」執行4年告一段落，但因成效卓越備受肯定，市府農業局將持續爭取經費挹注，輔導養豬產業升級轉型，提升高雄畜產業者競爭力。

依農業局畜產管理科今天公布數據，高雄市現有395場養豬場，飼養頭數近29萬頭，每年創造經濟產值新台幣47.3億元。

為提升整體產業競爭力，農業局輔導養豬場導入高床節水型、密閉環控式畜舍、自動化省工設備等現代化設施，除有效改善異味、廢水處理及人力不足等問題，降低生產成本，還能提升整體生產效能。

田寮養豬戶陳金水表示，改建成高床豬舍後大幅減少沖洗頻率，不但節省3成用水且易於沖洗，省時又節水；阿蓮豬農高志賢表示，改建為水濂環控豬舍後可自動控制環境溫度且方便管理，尤其夏季還能節省3成電費，大幅提升整體生產效率。

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農業局今天表示，民國110至113這4年間共挹注2.4億元補助經費、輔導262場次養豬場投入轉型升級，將傳統豬舍改建為高床節水畜舍，4年來節水效益預估達6.2萬公噸，相當於21.6萬個國人一天用水量。

同時，養豬場導入自動化省工設備，不但能增加2成離乳仔豬及上市頭數，有效解決勞動力不足長期挑戰，為高雄養豬產業發展奠定良好基礎。（編輯：陳仁華）1140210