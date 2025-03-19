加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中母女逛誠品480遭誤報偷竊 4警員申誡處分
首頁 / 生活

台灣5月可望改列豬瘟非疫國 下半年與日協商輸銷檢疫

2025/3/19 11:41（3/19 12:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為高雄養豬業者豬隻群。（中央社檔案照片）
圖為高雄養豬業者豬隻群。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）台灣生鮮豬肉要重返國際市場須改列豬瘟非疫國。農業部今天表示，世界動物衛生組織（WOAH）科學委員會審查建議同意認定，5月年會通過機率高，下半年可與日本協商輸銷檢疫。

農業部動植物防疫檢疫署署長徐榮彬告訴中央社記者，台灣申請「豬瘟非疫國」認定，已獲WOAH科學委員會審查建議「同意」認定，接著會進入為期60天的預告及評論程序，只要其他會員國沒有異議，就會在每年5月下旬於法國巴黎召開的WOAH年會通過，目前通過機率高，因為其他國家若有反對，也必須提出科學佐證，才能成立。

近年台灣屢次在日本市場行銷台灣豬肉烹製的滷肉飯、豬排便當等美食，已先打響名號。農業部國際事務司副司長洪曉君說，確有日商有興趣輸入台灣生鮮豬肉，依據國際貿易作業程序，下半年有望跟日本協商檢疫條件，包含派檢疫官查場等，之後企業就可輸銷日本。

防檢署說明，豬瘟（Classical Swine Fever）是一種高度傳染性及致死性的病毒性疾病，對養豬產業威脅極大，台灣從2005年撲滅最後一例後，陸續推動疫苗免疫、監測通報及生物安全強化等多重措施控制疫情。

接著，2023年7月全面停止施打豬瘟疫苗，建立監測機制，持續評估台灣本土是否已無豬瘟病毒，並透過現場查核、教育訓練與緊急疫苗儲備等措施，穩健推動豬瘟防疫。同時強化邊境檢疫防線，跨單位執行。

google news透過 Google News追蹤中央社

歷經長期監測與嚴謹評估符合「豬瘟非疫國」申請標準下，2024年8月正式向WOAH提交申請，經WOAH專家小組審查，所提防檢疫策略及監測數據都符合「陸生動物衛生法典（Terrestrial Animal Health Code）」豬瘟非疫區國家認定標準，今年2月20日獲WOAH科學委員會建議「同意」認定。

農業部重申，5月下旬WOAH年會上若順利正式獲得認證，並頒發證書，屆時台灣將成為亞洲唯一獲得豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大重大豬病非疫國認定的國家。（編輯：李亨山）1140319

#日本
#法國
#徐榮彬
#農業部
#動植物防疫檢疫署
台灣生鮮豬肉要重返國際市場，就差改列豬瘟非疫國這一步。農業部宣布世界動物衛生組織（WOAH）科學委員會審查建議同意認定，5月年會通過機率高，下半年可與日本協商輸銷檢疫。（中央社檔案照片）
台灣生鮮豬肉要重返國際市場，就差改列豬瘟非疫國這一步。農業部宣布世界動物衛生組織（WOAH）科學委員會審查建議同意認定，5月年會通過機率高，下半年可與日本協商輸銷檢疫。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
東京食品展開幕 日本為台灣主要農產出口前3大國台灣生鮮豬肉可望114年首季銷新加坡 美食先上桌見證首櫃紅肉紅龍果輸日 鄭麗君：感動一刻等了8年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：