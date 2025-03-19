台灣5月可望改列豬瘟非疫國 下半年與日協商輸銷檢疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）台灣生鮮豬肉要重返國際市場須改列豬瘟非疫國。農業部今天表示，世界動物衛生組織（WOAH）科學委員會審查建議同意認定，5月年會通過機率高，下半年可與日本協商輸銷檢疫。

農業部動植物防疫檢疫署署長徐榮彬告訴中央社記者，台灣申請「豬瘟非疫國」認定，已獲WOAH科學委員會審查建議「同意」認定，接著會進入為期60天的預告及評論程序，只要其他會員國沒有異議，就會在每年5月下旬於法國巴黎召開的WOAH年會通過，目前通過機率高，因為其他國家若有反對，也必須提出科學佐證，才能成立。

近年台灣屢次在日本市場行銷台灣豬肉烹製的滷肉飯、豬排便當等美食，已先打響名號。農業部國際事務司副司長洪曉君說，確有日商有興趣輸入台灣生鮮豬肉，依據國際貿易作業程序，下半年有望跟日本協商檢疫條件，包含派檢疫官查場等，之後企業就可輸銷日本。

防檢署說明，豬瘟（Classical Swine Fever）是一種高度傳染性及致死性的病毒性疾病，對養豬產業威脅極大，台灣從2005年撲滅最後一例後，陸續推動疫苗免疫、監測通報及生物安全強化等多重措施控制疫情。

接著，2023年7月全面停止施打豬瘟疫苗，建立監測機制，持續評估台灣本土是否已無豬瘟病毒，並透過現場查核、教育訓練與緊急疫苗儲備等措施，穩健推動豬瘟防疫。同時強化邊境檢疫防線，跨單位執行。

透過 Google News 追蹤中央社

歷經長期監測與嚴謹評估符合「豬瘟非疫國」申請標準下，2024年8月正式向WOAH提交申請，經WOAH專家小組審查，所提防檢疫策略及監測數據都符合「陸生動物衛生法典（Terrestrial Animal Health Code）」豬瘟非疫區國家認定標準，今年2月20日獲WOAH科學委員會建議「同意」認定。

農業部重申，5月下旬WOAH年會上若順利正式獲得認證，並頒發證書，屆時台灣將成為亞洲唯一獲得豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大重大豬病非疫國認定的國家。（編輯：李亨山）1140319