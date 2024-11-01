防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）台灣防疫非洲豬瘟有成，農業部今天表示，世界動物衛生組織已正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，與日本是東亞唯二的非洲豬瘟防疫國，彰顯邊境防疫成效。

非洲豬瘟 非洲豬瘟 致死率高：非洲豬瘟急性型致死率達100%，雖然不會傳染人類，但無疫苗可預防，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬，防堵病毒擴散，對產業造成嚴重威脅。

存活期間長：病毒可以存活很久，在冷藏肉中100天、冷凍肉中1000天、豬舍中一個月。

傳播速度快：病毒特性為感染快速，豬隻若直接接觸病豬或汙染物、食用病豬製成的廚餘、或是被帶病毒的節肢動物叮咬，都可能感染，會出現皮膚潮紅及廣泛性內臟器官出血症狀。

台灣應對：中國屬口蹄疫疫區，豬肉不能進口到台灣，會加強邊境查緝火腿等肉品走私。並延續預防口蹄疫的做法，全面禁止陸客參觀畜牧場、觀光牧場。 資料來源：行政院農委會 看更多 關閉 是高致死率的動物傳染病，對於豬隻及相關產業威脅極大，從民國107年起，全球多國陸續爆發非洲豬瘟疫情，亞洲地區更受到嚴重影響，台灣透過嚴格邊境把關、阻絕病毒於境外，作為防範非洲豬瘟的首要策略。

農業部今天發布新聞稿指出，台灣7月時提交詳實的自我聲明資料給世界動物衛生組織（WOAH），說明台灣已符合非洲豬瘟非疫國的標準，經WOAH審核並多次補充資料說明，終獲WOAH認定。

農業部也說，台灣與日本是東亞唯二的非洲豬瘟非疫國，這是繼口蹄疫及羊痘非疫區認定後，台灣努力成果再度獲得國際肯定，對於推動台灣畜牧產業的永續發展具有指標性意義。

農業部表示，獲WOAH認定為非洲豬瘟非疫國，對於台灣豬肉產業的發展具有深遠影響，讓台灣在豬肉供應的國際市場上具備更大的競爭優勢，台灣目前可以輸銷種豬及生鮮豬肉至菲律賓，並積極洽談新加坡及馬來西亞等生鮮豬肉外銷市場。

農業部也說，除了口蹄疫及非洲豬瘟已經獲WOAH確認為非疫國，也已向WOAH遞件申請認可為傳統豬瘟非疫國，可望於2025年5月於WOAH大會中被認可為傳統豬瘟非疫國，屆時台灣將成為亞洲少數清除三大重要豬隻傳染病的國家，有助於提升國際競爭力及推動豬肉產品進軍國際市場，確保產業永續發展。（編輯：郭諭儒）1131101