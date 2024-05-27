陳駿季談農產外銷通路策略 火龍果可望上架日本【專訪】

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）農業部長陳駿季今天表示，要謹慎面對中國市場，農業部目前串連雙邊通路讓台灣優質水果上架日本超市，下一個品項會是火龍果，另以排骨便當、加工肉品為生鮮豬肉外銷舖路，找到台灣農產品的定位打開新市場。

中國大陸近年陸續暫停台灣多項農產食品輸入，日前對台灣文旦、釋迦、白帶魚解禁。 陳駿季 陳駿季小檔案 生日：1958年5月11日

學歷：國立中興大學農藝學系畢業、中興大學糧食作物研究所碩士、中興大學農藝學系博士

經歷：農業部代理部長、農業部政務次長、農委會副主任委員、農委會種苗改良繁殖場研究員兼副場長、農委會農業試驗所所長 看更多 關閉 今天接受中央社專訪時表示，會協助農民外銷農產品到所有可能市場，不會特別排除中國，但他提醒農民要謹慎面對「這個市場會一下子開、一下子關」。

內銷、外銷及加工是產銷調節三支箭，為了強化台灣農產出口更專業化，陳駿季說，首先要做好市場定位，以台灣鳳梨為例，日本人喜歡帶酸，跟台灣人偏好熟成口味不同，必須鎖定目標族群需求，菲律賓鳳梨和台灣鳳梨風味差很多，仿冒不來。

他透露，台灣火龍果最近1、2個月可望獲准輸入日本，這個喜訊是他自己3月前往日本，與日本農林水產副大臣對談後所掌握的最新進度。

他強調，特別是台灣農產品不可能走低價位，須依市場習性，讓產品有系統地輸入；因此已規劃未來要將國外跟國內的超商通路做有效鏈結，這樣訂單是固定的，可以跟前端的產地契作，確保產量、品質，就比較不會發生由貿易商到處拉貨，貨源品質較不穩定的情況。

針對新興市場的開發，陳駿季說，「不是那麼簡單、需要一些時間」，但也已設定好作法，就是先用加工產品跑前鋒，畜產就是很好的例子。

他舉例，日本對於台灣生鮮豬肉的檢疫要求是不能有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3種疫情，目前台灣只剩傳統豬瘟，將在下半年申請非疫區，在此之前先讓美味的豬肉加工品、台灣豬排便當在日本上市，打響知名度。

他並說，如此一來，日本消費者就會期待台灣生鮮豬肉輸入，順利的話，預計明年可以輸銷日本。

另外，台灣生鮮豬肉輸入新加坡的雙邊作業在進行中，陳駿季說，還沒完全談成，期待下半年有機會達成。而跟美國重新洽談芒果輸入檢疫，也可能只要1到2年。

說到台灣品牌行銷，陳駿季採用彈性對策，他說，農業部在海外行銷會採用台灣品牌、台灣館，不過像是鳳梨出口，因為會跟不同通路商合作，則尊重各家業者的市場行銷策略，可能會採行不同的形象做包裝。（編輯：陳清芳）1130527