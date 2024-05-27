陳駿季擬擴大契作產區 導入分潤提高農民收入【專訪】

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）為讓小農作業體質轉骨，農業部長陳駿季今天表示，將鼓勵個體耕作農民加入契作、集團產區，並希望農企業、通路也參與，政府提供誘因讓契作關係從對價改為分潤，提高農民收益。

台灣去年缺蛋嚴重，就是產業長年未革新現代化經營所致，陳駿季今天接受中央社專訪指出，台灣整體農業現代化運作，其實是農業永續發展的根本之道。他的解決方針之一是強化契作，發展集團產區。

陳駿季說，台灣農地單位面積過小，經營方式分兩種，一種是個體自己耕作，沒有鏈結後端銷售通路，收成後需進入批發市場、行口銷售；另一種是契作、集團栽培，不論產量、品管都比較穩定，後端也有銷售通路。

對於一些農民不擅長使用資訊軟硬體等數位落差，他強調，未來將把現代化技術、智慧元素等政策、措施優先導入契作、集團產區，因此也會鼓勵個體農民一起加入產銷，才能一起受惠於政策的推行。

他並說，還希望農企業、超市賣場等通路也加入契作、集團產區的運作，農業部將會提出誘因，讓目前契作關係採行「對價」的方式，改成「分潤」方式進行。

舉例來說，目前的「對價」契作關係，只收購某種規格的芒果，若改成百分百契作、大小果都收，農民就不需要將等級較差的水果拿去賤賣；而最後賣出時，契作方提出一個百分比「分潤」給農民，可提高其收益；當契作集團願意這樣做時，農業部會提高政策補貼，像是採購農機原本若是補助5成，可能變成6成。

他也透露，能說得這麼具體是因為他曾在新社香菇產區推行過，讓5個農會成立1個公司，當公司「分潤」給農民時，就提高其設備採購的補助比率，促其降低營運成本，提供公司願意「分潤」給農民一個有力的誘因。

談到契作推動品項、產區時，陳駿季說，例如水稻、高粱，或是蔬菜產區都會考慮，但是會排除有賭博性的高麗菜，因為已有盤商會綁定產區，蓄意操作大量栽種，對這樣的生產方式給予補助是沒有意義的。（編輯：陳清芳）1130527