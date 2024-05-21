陳駿季允立農業基本法定義農業 促農民高度專業

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農業部長陳駿季今天率領團隊宣布以4大主軸及13項策略，打造永續韌性的農業，首重對專業農與農企導入政策，讓農民高專業、受敬重，並要制定農業基本法重新定義農業。

農業部今天召開「農業政策願景」記者會，陳駿季以事務官升任部長，搭配3名次長胡忠一主管農糧、黃昭欽主責漁業、杜文珍專責畜產防疫領域，以及主秘范美玲，今天宣布將以4大主軸、13項重點策略，打造永續韌性的農業。

陳駿季指出，農業外部將面對氣候變遷、自然資源吃緊、區域緊張衝突、糧食自主安全、自由貿易壓境及市場通路重組考驗；內部則有經營人才老化、支援人力缺乏、國外市場限縮、產銷供需失序、農工土地競合及環境生態衝擊。

陳駿季表示，他與團隊規劃以「智慧、韌性、永續、安心」為4大主軸，推動13項重點策略打造農業願景。

其中包含過去曾說要推動的農民卡，陳駿季說，將結合手機於2年內推出「數位服務卡」，目前後台已有18個數位資料庫，內容包含天災救助、栽植農作物等，農民只要掃描QRcode，就能跟政府對接往來，未來也能幫助政府更精準統計產量、面積等資訊。

陳駿季預估，使用「數位服務卡」的將是53萬名靠務農生存者，而非90萬名領老農津貼者，因為其中36萬人已年邁。

氣候變遷方面，陳駿季說，將啟動育種、產區調節因應，例如毛豆、荔枝產區往北調整，水稻產區也會調整，並將運用集團栽培處理產區規劃。而農村水保署的坡地大規模崩塌、土石流監控與預警也會強化，並打造社區儲水設備，及早防範水資源問題到來。

缺工問題，陳駿季說，期望用4年時間做到「一鄉鎮一農事服務團」因應，目前已推動10幾個代耕中心設置，主要都是青農成立，可就近服務其他農民。

專業農、農企將是農業部打造高度專業農民的重點對象，陳駿季更提到一個新概念，目前契作都是「對價」方式，將推動「分潤」方式進行；不同的施政態度，會有不同的對策。

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法制方面，陳駿季說，想在4年內完成農業基本法，藉此重新定位農業，展現政府重視農業的企圖，包含中長期施政計畫、農村建設、讓農民生活安定、生物多樣性等；因應光電發展，各界關注農地流失，預計在今年底完成「農地政策白皮書」因應。

至於三黨不過半，立法院衝突不斷，是否會影響施政推動。陳駿季說，相信傾聽彼此聲音，可以做好溝通。（編輯：張雅淨）1130521