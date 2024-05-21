進口乳標長效乳與國產區隔 陳駿季：樂觀其成會過

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）紐西蘭乳品輸銷台灣將零關稅，酪農、乳業疾呼效期90天的進口液態乳應跟國產鮮乳標示區隔。農業部長陳駿季今天允諾會積極跟衛福部溝通標示成長效乳或長效鮮乳，樂觀其成會過。

台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，產業憂心目前市占率將逐年下滑。

中華民國乳業協會告訴中央社記者，國內乳廠收購酪農的生乳價格每公升約新台幣33元，乳廠處理乳品後並負責運輸，以每公升約60元出貨給通路商上架銷售，通路商每公升零售價約90到100元；以生乳價、零售價對比約1比3。

乳業協會指出，國外乳廠收購生乳的價格則是每公升約新台幣20到22元，乳廠出貨給通路的價格雖然不清楚，但是國外通路售出價格每公升約60到65元，其生乳價、零售價對比約1比2或是1比2.5。

根據以上比值，乳業協會認為，台灣通路售出價格偏高，且未支出運輸成本，僅處理上架銷售，且國產鮮乳保鮮期短、約12天，期限內賣出就可獲利，疑有涉及市場壟斷的疑慮。對此，陳駿季今天在農業政策說明記者會後接受聯訪時說，這屬於市場運作部分，會關心。

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乳業協會、酪農都指出，進口到台灣可保鮮90天的長效乳，若依舊可標示成「鮮乳」銷售，成本又較低，將衝擊國產鮮乳營運。陳駿季說，他會更積極與衛福部溝通在標示上做區隔，目前農業部提出的方案包含標示成「長效乳」或「長效鮮乳」，他樂觀其成會過。

陳駿季也說，農業部還會輔導國產鮮乳產業開發製作起司等多元化加工產品銷售，藉此調控產銷；搭配前端輔導酪農從目前國產鮮乳年產47萬公噸，降為43萬公噸，以因應紐西蘭乳品輸台零關稅的到來；同時也將推動國產鮮乳導入學校飲用措施。（編輯：張雅淨）1130521