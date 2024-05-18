屏東牛乳嘉年華 周春米：行動力挺在地酪農

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）首屆屏東牛乳嘉年華今天登場，結合屏東鮮乳品牌與特色美食逾20個攤位吸引民眾參加。縣長周春米說，在屏東就可以喝到最新鮮牛乳，要用行動力挺在地酪農。

屏東牛乳嘉年華今天在勝利星村登場，集結萬丹鮮乳、屏科大鮮乳、阿猴鮮乳、丹醇鮮乳、高大鮮乳等品牌，周春米出席開幕儀式並現場製作將屏東牛乳倒入剉冰，加入鳳梨、芋頭、芒果、芭樂等屏東特產，特製牛奶剉冰，清涼消暑。

周春米會中表示，屏東約2萬2000頭乳牛，每年生產量約7萬3000公噸，是全台牛乳第2大生產地，大部分飼養在萬丹鄉、九如鄉。面對明年「台紐經濟合作協定」實施，進口乳跨入台灣市場，恐衝擊國內酪農產業，政府嚴陣以待，推動牛乳在地銷售，降低成本也減少碳足跡。

周春米說，屏東縣酪農展現各家特色，主打不同的牛乳品牌特色，例如高大鮮乳為獲得國內第1個動物福利標章認證的牛乳；丹醇鮮乳乳源來自自家崙頂牧場提供第一手鮮乳，沒有多餘運輸或加工過程，僅用高品質生乳才採用的「標準高溫短時間殺菌法（HTST）」，保留更多鮮乳營養；阿猴鮮乳是縣府協助媒合酪農及台農鮮乳廠成立的新品牌，上市1年熱銷超過100萬瓶。

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「用行動支持酪農，力挺在地的生產者」，周春米強調，屏東牛乳經過嚴格把關，沒有添加抗生素、荷爾蒙，牛乳是優質的蛋白質來源，適合老年人和小朋友飲用，希望藉由這次活動，讓更多民眾認識屏東酪農生產之濃、醇、香的優質鮮乳。

屏東牛乳嘉年華今年首度舉辦，現場超過20個牛乳美食攤位，除屏東在地鮮乳可試飲外，還有用牛奶做的寵物零食、甜點等，及趣味表演、吉他演唱、牛牛DIY手作體驗、牛乳小學堂有獎徵答、限量牛乳造型扇兌換等活動，讓大小朋友玩得不亦樂乎。（編輯：孫承武）1130518