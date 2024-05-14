友善高齡與身障族群 屏東推宗教場所無障礙設施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）因應高齡社會及弱勢族群需求，屏東縣政府推動宗教團體設置無障礙設施空間，總經費新台幣300萬元，共補助15家宗教團體完成無障礙坡道等友善設施。

屏東縣長周春米表示，宗教是人類心靈安定依歸，不分年齡族群皆把宗教地點當休閒、寄養心靈的場所，縣內宗教建築物卻多有門檻、階梯，造成長輩、行動不便者，或推著嬰兒車民眾入廟參拜不便；廁所部分則有地板不平、小便斗、馬桶缺乏無障礙扶手等情況；因應高齡社會及弱勢族群需求，推動縣內宗教團體設置無障礙設施空間。

屏東縣政府民政處今天新聞稿表示，「112年宗教團體友善空間示範據點補助計畫」總經費300萬元，共補助15家宗教團體完成無障礙坡道、廁所地板、馬桶、小便斗、洗手台等友善設施，鼓勵縣內各宗教團體齊力創造友善空間，為有需要民眾打造「一條通往心靈的大道」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民政處指出，盼補助經費拋磚引玉，提高宗教團體增設或改善友善空間設施意願，達到「不讓空間限制住信仰與身心靈自由」願景；相關辦法將於17日公告於民政處網站，有需求團體可提計畫辦理申請。

部分宗教團體認為，現行計畫僅補助部分經費，小廟財源有限，期待能給予全額補助；對此，民政處回應，縣政施政項目繁多，友善空間補助僅能投注部分經費，未來將逐年編列預算，擴及全縣、延續政策。（編輯：孫承武）1130514