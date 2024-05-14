牡丹社事件150週年 屏東石門古戰場將立史蹟碑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）今年是牡丹社事件150週年，屏東縣政府攜手牡丹鄉公所展開系列紀念活動，將於22日牡丹社事件紀念日同步揭開「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑，並啟用旅遊資訊站。

屏東縣政府今天公開牡丹社事件150週年紀念活動主視覺，以「PEACE/和平」及「Marasudj/團結合作」為核心，主視覺元素都取材自排灣族圖騰、石門天險地形地貌及族語。活動邀請縣長周春米與牡丹耆老、孩童，一起在石門古戰場、車城鄉射寮海灘等場景，用影像對未來，許下「願天地無烽火，願永世皆太平」心願。

屏東縣文化處新聞稿指出，文化資產保護所在牡丹社事件關鍵一役「石門之役」發生地設立「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑，當地是牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵處，見證台灣原住民族在一個半世紀前，據天險捍衛家園的重要歷史事件。

文化處說，「石門古戰場」去年經縣府文資審議會通過登錄史蹟，彰顯其歷史價值與意義。22日與旅遊資訊站同步啟用，讓遊客能先建立對牡丹社事件了解，並從此處開始作為認識牡丹社事件導覽起點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化處表示，牡丹社事件堪稱是台灣最重要的命運轉捩點之一，今年適逢150週年紀念，縣府跨局處舉辦系列活動。除了22日揭碑儀式，教育處6至12月間有相關活動，包括6月29於屏菸原民館「繪本暨特色教學成果展」；牡丹鄉公所也推出「高士野牡丹花季～遙望八瑤灣藝文饗宴」、小旅行及在地劇團展演。

另外，牡丹社紀念公園旁的牡丹遊客中心也將於今年度開幕，未來串連縣道199號，結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人導覽解說，營造地方創生觀光旅遊，讓遊客藉文化觀光感受和平共存真義。（編輯：孫承武）1130514。