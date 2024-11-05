周春米施政滿意度評比佳 屏縣議員頒最佳進步獎

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）屏東縣議會今天議員總質詢，縣長周春米日前獲天下雜誌縣市長施政滿意度前5名，議員梁育慈給予最佳進步獎肯定；而議員李世斌提出施政第6支箭，建議訂定百年種樹計畫。

天下雜誌9月底公告縣市長施政滿意度，周春米排名第3，民進黨籍屏東縣議員梁育慈頒給周春米最佳進步獎，她說，得此獎有2個不容易，第1是評比中前5名，只有2名是新科縣市長，周春米第1任就在前5名不容易；第2是屏東縣人口相對多，第1名嘉義縣人口40多萬人，屏東縣民人口就有近80萬人，比其他縣市不容易。梁育慈質詢，如何延續有感執政。

日前周春米提出「五箭齊發」的縣政綱要，包括屏東更韌性、全齡心照顧、觀光新戰略、產業星未來、安心過生活等。民進黨籍縣議員李世斌今天提出第6支箭，建議訂定百年種樹計畫。他說，屏東是熱帶城市，卻沒什麼遮蔭與散步街道，要打造可以讓行人漫步的特色城市。另外，歷年縣長在萬年溪整治方面皆留下代表作，質詢縣長要留下什麼代表作。

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針對天下雜誌評比，周春米答詢表示，感謝縣府團隊與歷任縣長，尤其前縣長潘孟安留下良好基礎，個人戰戰兢兢，因為挑戰頻頻，不管是氣候、產業競爭、人口流失，方方面面都不能鬆懈。現在面臨更劇烈挑戰，尤其在立法院政黨之間競爭、衝突，在在影響地方施政困難度，都是不可預料變數。更重要的挑戰是讓這個城市變得更有希望，讓大大小小都願意在這個城市打拚。

針對萬年溪整治，周春米答詢，不管水質改善或景觀都幸運承接前朝，打算在現有基礎上擴大影響力，雖無規劃在某部分做具體作為，但旁邊相關綠地、鐵道、特色廊道都會連結到萬年溪，萬年溪是很棒的舞台、背景；目前在規劃的鐵道特色廊帶，從復興路到自由路這段，本就已是綠色廊道、有休閒功能，但先前規劃沒那麼充份，現在規劃延伸到萬年溪，未來會多做功課。（編輯：李淑華）1131105