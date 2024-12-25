加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
社子島案內政部原則通過 區段徵收公聽會等程序北市估須1年半
首頁 / 地方

綠議員批財劃法修法屏東建設全倒 蘇清泉：標準謊言

2024/12/25 19:01（12/25 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院日前三讀通過財劃法修正案，屏東縣議會民進黨團25日舉行記者會，批修法粗暴致建設全面倒，眾人高喊「藍白亂修財劃法、屏東建設全面倒」、「蘇清泉辭職」等口號。中央社記者李卉婷攝 113年12月25日
立法院日前三讀通過財劃法修正案，屏東縣議會民進黨團25日舉行記者會，批修法粗暴致建設全面倒，眾人高喊「藍白亂修財劃法、屏東建設全面倒」、「蘇清泉辭職」等口號。中央社記者李卉婷攝 113年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）立院三讀通過財劃法修正案，屏東縣議會民進黨團今天批修法粗暴致建設全面倒，可能讓計畫型補助歸零，要立委蘇清泉辭職；蘇清泉反駁綠營說法都是標準謊言。

民進黨屏東縣議員羅平道、陳明達、洪明江、周碧雲、梁育慈、李世斌、方一祥、利八魁、 許展維、方文正、潘芳泉、黃建溢12人，今天舉行記者會，高喊「藍白亂修財劃法、屏東建設全面倒」、「蘇清泉辭職」。

羅平道指出，修法過程粗暴無理，不僅地方意見未被聽取，表決前更是強渡關山，修法後中央計畫型補助新台幣2911億可能歸零，影響明年屏東獲配的中央計劃型補助款約195億元，「也極可能是零」；出身屏東的國民黨不分區立委蘇清泉在臉書（Facebook）發文邀功幫屏東人爭取新台幣134億元，事實上是白白損失61億元，影響屏東建設。

梁育慈說，蘇清泉聯手國民黨霸凌屏東人，支持藍白通過惡法，已嚴重損害屏東未來發展，還妄稱這是大勝利，根本欺騙屏東人，如此極度不均分配，嚴重傷害屏東，屏東人也不應淪為藍白惡搞犧牲品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蘇清泉辦公室發布新聞稿則指出，國民黨立委為地方縣市爭取到35%統籌分配款，屏東縣也因此每年獲134億元預算，不料民進黨卻聲稱損失計畫型補助「可能是零」，這都是標準謊言，並直言「不會執政就讓開，換專業的來」。

蘇清泉強調，明年度中央政府總預算正在立法院審查，大部份部門預算已通過委員會審查，即將進入院會二、三讀，財政部長莊翠雲也向媒體說明，總預算案已在立院審議，並沒有重編問題，因此當中並沒有「可能是零」的問題。（編輯：陳仁華）1131225

蘇清泉
衛福部2週內向立委報告霸凌案 109年輕生案也將查要勞動部人員假日報告挨轟 洪申翰：已協調延後
梁育慈
屏東西市場人潮少 周春米：精進硬體、給磨合時間周春米施政滿意度評比佳 屏縣議員頒最佳進步獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：