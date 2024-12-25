綠議員批財劃法修法屏東建設全倒 蘇清泉：標準謊言

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）立院三讀通過財劃法修正案，屏東縣議會民進黨團今天批修法粗暴致建設全面倒，可能讓計畫型補助歸零，要立委蘇清泉辭職；蘇清泉反駁綠營說法都是標準謊言。

民進黨屏東縣議員羅平道、陳明達、洪明江、周碧雲、梁育慈、李世斌、方一祥、利八魁、 許展維、方文正、潘芳泉、黃建溢12人，今天舉行記者會，高喊「藍白亂修財劃法、屏東建設全面倒」、「蘇清泉辭職」。

羅平道指出，修法過程粗暴無理，不僅地方意見未被聽取，表決前更是強渡關山，修法後中央計畫型補助新台幣2911億可能歸零，影響明年屏東獲配的中央計劃型補助款約195億元，「也極可能是零」；出身屏東的國民黨不分區立委蘇清泉在臉書（Facebook）發文邀功幫屏東人爭取新台幣134億元，事實上是白白損失61億元，影響屏東建設。

梁育慈說，蘇清泉聯手國民黨霸凌屏東人，支持藍白通過惡法，已嚴重損害屏東未來發展，還妄稱這是大勝利，根本欺騙屏東人，如此極度不均分配，嚴重傷害屏東，屏東人也不應淪為藍白惡搞犧牲品。

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蘇清泉辦公室發布新聞稿則指出，國民黨立委為地方縣市爭取到35%統籌分配款，屏東縣也因此每年獲134億元預算，不料民進黨卻聲稱損失計畫型補助「可能是零」，這都是標準謊言，並直言「不會執政就讓開，換專業的來」。

蘇清泉強調，明年度中央政府總預算正在立法院審查，大部份部門預算已通過委員會審查，即將進入院會二、三讀，財政部長莊翠雲也向媒體說明，總預算案已在立院審議，並沒有重編問題，因此當中並沒有「可能是零」的問題。（編輯：陳仁華）1131225