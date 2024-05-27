整頓漁電亂象 陳駿季：媒合養殖或不改善就廢止【專訪】

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）農業部長陳駿季今天表示，農電共生可用地的使用率仍低，絕對夠用，也絕不同意農業做不好就改做光電；且漁電共生要設改善期限，魚養不好就應廢止，或媒合改由漁青規模化養殖。

目前有輿論質疑台灣發展綠能的同時，造成農地流失，陳駿季今天接受中央社專訪時表示，外界質疑發展光電好像用了幾萬公頃農地、農業部保護農地不力讓農地流失，實際上精準數字不是如此。

他指出，目前農地上的光電分4類，第1類屋頂型，最沒有土地流失爭議；第2類是漁電共生，農業部匡列了2萬980公頃，迄今使用1856公頃，僅占8.8%；第3類是匡定不利耕作區有2162公頃，迄今僅用694公頃，約占3成；第4類是農地變更做非農業使用，迄今約1710公頃。

他說，後3類合計4000多公頃，就匡列地總面積來說，提供發展光電絕對已經夠用。他並強調，「我們一定以農為本．綠能加值」。

對於漁電共生引發真種電、假養殖的質疑。陳駿季說，原本就規定漁電沒有養殖事實就會廢止，但比較麻煩的是，漁電養不好魚要改善，就會進入一直改善的無限循環，例如吳郭魚養不好換養虱目魚，再不行換養文蛤。

他指出，為此農業部已跟內政部在談，改善要有期限，不能永遠在改，未來的方向是改善期限過了，仍養不好就廢止這些漁電。

他並說，以上是比較消極的因應對策，積極面已經規劃要設置類似土地銀行的媒合平台，目前已在查核漁電共生實況，讓光電業者把魚塭釋出，且最好不要收租金，改由漁青來彙整擴大、規模化專業養殖，如此一來可確保養殖事實，並提高養殖效率與產出量、品質。

另外，屏東老埤農場400公頃原本申請茶葉經營為主，卻傳出要申請變更作為光電案場。陳駿季也明白回應，當初興辦事業就是種茶葉，不賺錢想變成光電區，那個是「絕對不會同意」，已經告知業者可以蓋溫室做其他農業，可再審查，但不能做不好就要種光電。

他總結指出，確保農電共生的對策策，農業部預計今年底會以「農地政策白皮書」呈現，這是一個比較上位的農地利用指導原則，會有宣示性做法在裡面。（編輯：陳清芳）1130527