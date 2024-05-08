瓜農遭盤商砍價 陳駿季：積極輔導農民契作

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（中央社記者林敬殷台北8日電）受到花蓮403地震影響，花蓮西瓜農遭盤商砍價，令瓜農血本無歸。農業部代理部長陳駿季今天表示，未來會針對農民契作有積極的輔導措施，讓農民和農企業成為夥伴或分潤關係，未來農產品價格高時，也可以分潤給農民。

立法院經濟委員會今天審查農產品市場交易法第35條條文修正草案，陳駿季會前受訪做上述表示。

西瓜即將進入盛產期，有瓜農在社群媒體表示，地震前答應收購的盤商，卻在西瓜收成時價格砍半，讓瓜農幾乎血本無歸。陳駿季說，這是屬於個案，不是所有瓜農都受到這樣的待遇。針對個體農民的後端市場通路，農業部會予以協助將產品銷往西部。

陳駿季說，現在農產品包括西瓜，農民契作或行口在收購時，都是口頭承諾，這樣的承諾對農民是最沒有保障，一般契作不管產量高或低，都有明定價格；未來農業部針對農民契作有積極的輔導措施，包括讓農民和農企業成為夥伴關係或分潤關係，在價格高的時候也可以分潤給農民。

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陳駿季表示，這次地震造成交通中斷，農產品運送已造成困擾，讓行口趁機壓低價格，針對西瓜及其他農產品，農業部啟動相關運費補助措施，彌補從南部運上來的費用。針對相關的行銷場所，包括西部的賣場、通路聯合行銷，農業部也有相關獎勵措施，購買花蓮農產品有相關優惠，讓消費者可以協助花蓮農民度過難關。

行政院規劃農業旅遊部分，陳駿季說，現在交通情況還不是很順暢，要看修復情形，促進花蓮觀光是整體性的，不是只有農業部，會配合交通部方案整體規劃來推動。（編輯：張良知）1130508