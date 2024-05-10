開花率不佳 最快5月下旬現金救助蜂農每箱450元

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）龍眼、荔枝開花減少，導致蜂蜜減產。農業部今天表示，已研議對蜂農修正「農業天然災害救助辦法」，近期可望完成公告，最快5月下旬發布全國蜂農每箱救助新台幣450元。

農業部代理部長陳駿季4月間前往台中市太平區，了解蜂農反映蜂蜜產量將減少的實況。他表示，將公告修正農業天然災害救助辦法，與蜂農共度難關。有媒體報導苗栗產區可能有類似狀況發生。

農業部指出，9日預告修正農業天然災害救助辦法第6條，當養蜂產業因為天然災害導致主要蜜源作物（荔枝、龍眼）開花率不佳，蜂蜜採集區域受限，造成蜂群缺糧明顯受損，得依作物開花率低於5成的縣市，合計其總種植面積超過全國總種植面積70%時，公告全國為蜂群現金救助及低利貸款地區。

農業部將這次的預告期縮短為7天，預計16日完成預告。農業部表示，若預告期間沒有異議，有機會在5月中旬過後公告；加上農業部統計目前已公告龍眼、荔枝開花率不佳達到農業天然災害救助的縣市，相關種植面積已超過全國總種植面積的70%，因此最快可望在5月下旬進一步公告全國蜂農可申請現金救助，每箱450元。

農業部統計，可申請現金救助的蜂農必須是有登錄養蜂地點及箱數者，目前全國共約有21萬多箱蜂箱，有登記的約占其中9成、約1346戶。

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關於開花率減少，農業部說明，國內蜂蜜主要是龍眼蜜，其次是荔枝蜜；由於去年12月到今年1月、2月的花芽分化期為暖冬，天氣不夠冷，導致後續3月、4月開花減少，相關減產情況在4月底過後明朗化。

目前已公告龍眼、荔枝符合農業天然災害救助的縣市，農業部統計有屏東縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、嘉義市、台東縣。（編輯：管中維）1130510