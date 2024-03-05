農業部報佳音 紅肉火龍果最快可望今夏出口日本

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京5日專電）2024東京食品展開幕，農業部報佳音。農業部主任秘書范美玲今天表示，台灣一直努力尋求出口突破的紅肉火龍果，最快可望在今年夏天解禁，趕在產期出口日本。

由經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌組的2024東京食品展台灣館今天開幕，本屆台灣館集結178家廠商，使用189個攤位，展出面積近2000平方公尺，是此展第2大國家館。

農業部主秘范美玲受訪時透露好消息。她表示，台灣的白肉火龍果一直出口日本市場獲得好評，紅肉火龍果則從2016年開始申請准入許可，經過多年努力，日本檢疫官去年親自前往台灣，了解品種的特性，以及防治果蠅蟲害的蒸熟（hot steam）流程。目前已經來到文件審查階段，可望在今年夏天，也就是紅肉火龍果主要產季前，通過日本的准入許可。

除了紅肉火龍果可能出現在日本市場外，范美玲也表示，台灣鳳梨深受日本消費者喜愛，2016年外銷到日本的鳳梨價值新台幣5000萬元，到去年成長至6億元，足足為12倍。日本目前在水果、水產品與切花方面，都是台灣第一大出口國。

對於中國暫停台灣鳳梨進口，反而讓台灣在日本市場找到轉機。范美玲說，台灣以往都把雞蛋放在同一個籃子裡，確實有蠻高的風險，不過因禍得福，「打斷手骨顛倒勇」，經過這次挑戰，台灣農產品外銷改以高端市場為目標，現在美國與日本已經取代中國大陸，成為台灣最大的出口國。

長年從台灣進口鳳梨的Dole株式會社社長青木寛今天也到場，展現對台灣蔬果的支持，他還特別繫上鳳梨圖案的領帶，相當吸睛。

范美玲表示，Dole株式會社年過去3年來一直大量採購台灣鳳梨，現在對於台灣鳳梨的冷藏溫度、銷售管道等有更深的了解，也清楚日本消費者的喜好，因此有信心擴大採購。

青木寛受訪表示，他的公司原本從菲律賓進口鳳梨，當時正在尋找不同特色的鳳梨引入日本市場，正巧碰上中國暫停台灣鳳梨進口，因此開始向台灣採購。今年設定的最初採購目標為1300噸，但希望最終可以達到2000噸。至於台灣的紅肉火龍果可以進口日本，他的公司是否會採購，青木表示，「今年適逢龍年，我會積極考慮。」對採購紅肉火龍果表現出興趣。（編輯：韋樞）1130305