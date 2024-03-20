開箱老照片》豬口蹄疫爆發那年 經濟損失高達1700億

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（中央社網站）1997年（民國86年）3月20日：行政院農業委員會副主委林享能列席立法院經濟委員會時證實台灣爆發豬隻口蹄疫，台灣豬肉已緊急停止出口。

距上次出現案例已68年，1997年3月20日上午11時，農委會召開記者會，正式宣布台灣中部爆發豬隻口蹄疫疫情，同時向OIE通報，下午豬價立即從每百公斤4000元，腰斬到2000元。

宣布口蹄疫隔天，許多豬農一路盯著肉品市場內的牌價直線墜落，欲哭無淚。1年內，台灣減少近5000戶豬農，無數飼料廠、肉品加工廠倒閉，每年500億外銷日本豬肉榮景一夕消失，整體經濟損失高達1700億。

為了早日恢復外銷榮景，當局採撲殺策略，但台灣沒有在第一時間控制疫情，農政單位擔心不打疫苗將重創產業，因此定調全面打疫苗，但也使得台灣難以真正成為非疫區，為了恢復外銷，政府最終目標還是「拔針」。

歷經23年的防疫措施及產業轉型，2020年6月台灣終於獲得世界動物衛生組織（OIE）認可，改列為非疫區。

想看更多口蹄疫的照片，立即到中央社影像空間。1130320

1997年3月口蹄疫爆發後，政府自國外購買的口蹄疫苗，送抵非疫區的宜蘭縣，養豬戶完成12萬劑疫苗注射工作。（中央社檔案照片）