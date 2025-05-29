世界動物衛生組織授證 台灣成豬隻3大疫病非疫區

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）世界動物衛生組織（WOAH）年會於法國巴黎舉行，今天台灣時間下午4時15分舉行授證儀式，台灣正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，成為亞洲「三大豬病非疫區」國家。

傳統豬瘟為台灣甲類動物傳染病，也是WOAH表列應通報疾病，會造成豬隻全身性出血、流死產，是高度傳染性高死亡率疾病，亞洲地區國家都遭受傳統豬瘟疫病的危害；台灣從民國94年於彰化縣發現最後1例案例後，未再有發現確診病例。

為了爭取成為豬瘟非疫國，台灣依據WOAH陸生動物衛生法典豬瘟非疫國認定標準，在112年7月1日起全面停止施打豬瘟疫苗，並於113年8月正式向WOAH遞交申請。

台灣於29日下午正式獲世界動物衛生組織（WOAH）授證認定為「豬瘟非疫國」，成為亞洲「三大豬病非疫區」國家，顯示台灣動物防疫與檢疫量能再獲國際肯定。（農業部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年5月29日

農業部今天發布新聞稿指出，第92屆世界動物衛生組織年會25日至29日於法國巴黎舉行，台灣時間今天下午4時15分舉行動物疾病非疫區授證儀式，台灣正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，顯示台灣動物防疫與檢疫量能再獲國際肯定。

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農業部表示，這次授證代表台灣繼消除口蹄疫與防堵非洲豬瘟後，三大豬病都取得WOAH認證，成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家，這不僅是防檢疫戰略的重要成果，也為台灣豬肉及相關產品進軍國際市場鋪路，大幅提升畜牧產業外銷信譽與全球競爭力。

農業部說，後續將持續強化國內與邊境動物疫病監測、檢驗與應變能力，並深化與WOAH及各國防檢疫機構的合作交流，鞏固三大豬病非疫國地位，也會努力創造台灣優質的豬肉品牌拓展國際市場，同時強化產業競爭力。（編輯：陳清芳）1140529