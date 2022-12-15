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媒體報導匿名指蘇貞昌無法再風光 新系駁斥假消息

2022/12/15 21:33
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（中央社記者王揚宇台北15日電）媒體報導指稱，有民進黨新系人士指行政院長蘇貞昌無法再風光霸氣等。民進黨新潮流系立委沈發惠今天說，相關報導與新系態度南轅北轍，特定媒體以匿名消息來源方式釋放不實消息，作法居心叵測。

民進黨在九合一選舉中挫敗，引發各界討論內閣是否改組，有媒體今天報導指，蘇貞昌是否將對總統蔡英文服服貼貼，並指有民進黨新系人士揭祕辛，說蘇貞昌無法再風光霸氣。

對此，沈發惠今天晚間在臉書撰文指出，今天有媒體以引述不具名的新系人士說法進行報導，新系正式聲明如下：新系深知目前民進黨正處於風雨飄搖的時刻，所有成員有共識，都會一致維護全黨團結，致力於尋求社會對民進黨的支持，相關報導與新系的態度南轅北轍，令人遺憾。

聲明指出，經了解，新系並無人受訪，特定媒體藉由點名派系，匿名消息來源的方式釋放不實消息，作法居心叵測；對於媒體以如此方式做出內容不實的報導，企圖挑撥離間，新系要表達嚴正態度。此外，媒體應具體指出受訪人士，並對不實報導負起責任。（編輯：林興盟）1111215

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