12/10起入境人數無上限 蘇貞昌：好日子要來了

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）行政院長蘇貞昌今天出席台灣觀光協會66週年年會，致詞時感謝旅遊業者疫情期間配合防疫政策，並說明天起入境台灣的旅客無人數上限，「好日子要來了」。

蘇貞昌表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前5年，每年來台觀光客破千萬人次，疫情後近3年旅遊業較辛苦，他感謝業者疫情期間配合政府防疫政策。

蘇貞昌說，明天起入境台灣旅客無人數上限的限制，「好日子要來了」，旅遊業者要各憑本事吸客，世界認為台灣防疫守得最好，台灣有好的風景和美食，人民友善，社會和平安定，政府也會持續發展台灣觀光。

蘇貞昌表示，疫情期間，行政院推動多項紓困及振興方案，全力支撐觀光產業。國境開放後，跨境旅遊復甦，有賴政府及民間共同努力行銷國際，相信在政府與協會及業界團結努力下，一定可以儘速使來台旅客人數回復至疫情前水準，重返觀光大國之列。

台灣觀光協會會長葉菊蘭說，世界旅遊及觀光委員會（WTTC）報告顯示，2032年以前，觀光GDP每年將成長5.8%，遠勝過經濟GDP年成長率2.7%，觀光將是帶動經濟成長的關鍵。歷經疫情磨練後，未來的挑戰考驗觀光產業應變力，台灣觀光產業需要持續共同學習成長、掌握趨勢。

交通部長王國材說，今年ITF台北國際旅展活動中，看見民眾對出國旅遊的想念及國內旅遊的期待，期許未來結合政府部門與協會及業者的觀光專業和資源，強化台灣觀光品牌行銷至全球。

財信傳媒集團董事長謝金河以「2023台灣觀光創新局」為題演講，剖析台灣觀光在國際市場中的優劣勢與挑戰。他指出，根據經濟學人預測，「報復性旅遊」將是2023全球十大趨勢之一。他舉台鐵鳴日號為例，建議業者須從服務創造價值，透過軟硬體提升，完善景點周遭設施，朝精緻化旅遊積極備戰，搶攻國際旅遊市場。

Agoda執行長摩根斯坦（Omri Morgenshtern）透過Agoda數據，分析旅遊業復甦趨勢。他說，國境放寬雖然為市場注入活水，國內旅客仍是這波復甦潮不可或缺的穩定力量，觀光業者必須思考如何提升服務品質、提供遊客更彈性的旅遊選擇，吸引國際旅客入境，深度走訪台灣。（編輯：管中維）1111209