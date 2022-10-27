蘇貞昌拍板 公共化托育教保等服務人員明年加薪

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明年起，除育兒津貼與托育補助取消排富，也將提高托育、教保服務人員薪資及幼兒園教保員教保費。圖為9月幼兒園小朋友在台北市北投區戶外活動時，暫時在路旁喝水休息。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院會今天通過教育部報告的「少子女化對策計畫調整規劃」，雙軌提升家長端與教保端政策紅利；明年起，除育兒津貼與托育補助取消排富，也將提高托育、教保服務人員薪資及幼兒園教保員教保費。

根據教育部規劃，自明年起，公共化托育專業人員薪資，將由現行每月新台幣2.8萬元提高為3.5萬餘元，準公共托嬰中心人員、準公共幼兒園教師、教保員每月固定薪資基準也提高，並依其年資分別為3萬元至3.6萬元的最低薪資基準。

另外，中央政府對公私立幼兒園教保員補助，將從每人每月900元提高到每人每月2000元，相關措施預計將有近7.5萬名服務人員受益，讓托育、教保服務人員無後顧之憂，讓幼兒得到完善的教育及照顧。（編輯：林淑媛）1111027