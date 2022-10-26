政院支持育兒津貼取消排富條款 估2.5萬人受惠

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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院會明天擬討論通過教育部報告的「少子女化對策計畫調整規劃」，支持育兒津貼取消現行的排富條款，估計約2.5萬人能受惠，預計明年1月實施。

立法院教育及文化委員會20日做成主決議，建議育兒津貼取消「排富條款」，讓所有家庭都能領，要在明年1月實施；教育部長潘文忠當天也說，育兒津貼0到2歲由衛福部主管，兩部會將共同研議是否朝不排富的方向規劃。

政院官員晚間對中央社記者表示，行政院長蘇貞昌認為應該要讓更多父母都能享受中央育兒政策的美意，因此也支持取消育兒津貼的排富條款，相關作業正在進行中，但此調整涉及教育部年度預算編列、撥款行政作業的問題，因此預計明年1月起施行、適用。

依據教育部先前評估，若取消排富條款將有2.5萬人受惠，對此，官員則表示，相關細節待明天行政院會討論後，再行對外說明。

現行育兒津貼申請條件為綜合所得稅申報核定稅率未達20%，也就是家庭綜合所得淨額（綜合所得總額減去免稅額及扣除額）在新台幣121萬元以下。（編輯：蘇龍麒）1111026