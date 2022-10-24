蘇貞昌：疫情可控前提下 調整接觸者防疫措施

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行政院長蘇貞昌24日上午透過視訊方式召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年10月24日

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（中央社記者陳俊華台北24日電）目前入境人員免除居家檢疫，改進行7天自主防疫措施，但國內接觸者仍採3+4居家隔離及0+7自主防疫。行政院長蘇貞昌說，在疫情可控前提下，可評估調整。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時透過視訊方式，召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。

指揮中心報告時表示，國內疫情全國新增病例數下降，近一週較前一週下降14.8%，輕症、無症狀者為99.57%，近期隨大活動持續舉辦、邊境開放，及進入呼吸道病毒流行季節，將持續密切關注重症高風險族群及後續疫情趨勢，並留意國際移入變異株特性，以及對疫情造成的影響。

指揮中心指出，13日調升入境總量為每週15萬人次、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，開放後10日的入、出境人數，都明顯成長，平均每日入境1萬81人次，較9月增加1.71倍。

指揮中心說，隨邊境管制政策調整為入境人員免除居家檢疫，改進行7天自主防疫措施，現行國內對於接觸者實施3+4居家隔離及0+7自主防疫併行的措施，與境外管制政策似有不一致之處，相關措施有必要進行調整。

蘇貞昌說，國內疫情雖已呈現下降的趨勢，但相關防疫措施的實施以及防疫政策的調整，仍須以保護2300萬全體民眾的健康及專業判斷為前提。有關接觸者防疫措施的調整，請指揮中心在疫情可控的前提下，考量公共防疫的需要下進行評估，並適時在指揮中心記者會對外說明。

指揮中心說，全球疫情持平，上週下降8%，但北半球進入秋冬季節，評估呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，而BA.5變異株仍是全球主流株，占比約78.9%，需持續追蹤，並密切監測國際間變異株的演變與流行。

疫苗接種狀況部分，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.8%，第2劑為88.2%，第3劑為73.8%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94%，第4劑施打率則為14.4%，累積施打已超過6310萬人次。目前疫苗數量充足，鼓勵民眾接種。（編輯：翟思嘉）1111024