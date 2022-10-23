綠強化保台論述 蔡賴蘇拉高選戰格局

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（中央社記者葉素萍、溫貴香、王揚宇台北23日電）總統蔡英文2020連任後，歷經疫情衝擊、台美中局勢變化等重大考驗，九合一選舉被視為蔡政府期中考，蔡總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等大咖南北奔波，除訴求政績牌外，也強化保台論述，升高選戰格局，在最後階段衝刺選情。

翻閱民進黨選戰史，在1997年、2014年取得多數地方縣市執政，方有之後的中央執政，只有2018年時比較特殊，選後只剩6縣市，但後來出現香港反送中事件等因素，民進黨在2020總統、立委選舉開低走高大勝。

黨內人士說，無法控制外在（國際因素）條件對選情的影響，能做的就是先把2022選好、才有2024，選好2022、有意尋求大位的黨內要角行情自然水漲船高。

年底選戰牽動2024，民進黨要角從賴副總統、蘇貞昌、前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、新北市長參選人林佳龍，這次不論輔選或參選，都攸關各自政治能量的累積，一舉一動都是焦點。

黨內高層指出，各地規劃的活動，黨內大咖依需求盡量去跑；從各縣市競總成立、政績說明會、各縣市百工百業活動，光是10月就有60場，這些排定的活動，每場都有一個大咖以上親身與會，11月的輔選會更密集。

賴副總統被視為民進黨內2024總統大選最具實力人選，黨內人士觀察，賴副總統去年為四大公投跑遍全國106場宣導，累積人氣，這次選戰更是全台跑透透，參選人也樂於掛出和賴副總統合照的競選看板，可見其行情。

蘇貞昌擔任閣揆已超過3年半，這次選戰成敗也攸關動向，他南北奔波賣力輔選，場場說明會都帶著招牌「撞球桿」，希望用政績說服民眾，繼續以選票支持民進黨政府。

至於鄭文燦方面，在兩任桃園市長任內獲得不錯評價，這次最大任務是要讓臨危受命的桃園市長參選人鄭運鵬成功接棒，輔選重點自然以桃園為主。黨內人士觀察，桃園是國民黨主席朱立倫出身地，這次相當用力想扳回，如果鄭文燦能守住，對他的未來當然是加分。

陳建仁方面，外界認為亦是總統大選可能人選之一，他對於未來政治前途雖維持低調，但擔任台北市長參選人陳時中競選總部主委，隨著參與政治、選戰事務經驗增加，被認為是未來的活棋之一。

民進黨人士認為，賴副總統、鄭文燦、蘇貞昌等人積極輔選，輔選時不會挑派系，如果能輔選不同派系的參選人當選更好，代表不是只有在自己的派系有影響力，而是能成為跨派系的領頭羊，增加盟友，有利未來鋪排。

選戰最後階段，綠營高層指出，蔡總統與賴副總統將從更高格局詮釋這場選戰意義。

這位綠營高層透露，台灣現在是世界民主自由陣營的重要成員，國際社會包括美國、日本等外賓一團接著一團到台灣訪問；10月28日社群之夜辣台派，11月5日凱道造勢晚會訴求「為家鄉投票」，這一票的深層意義就是全世界都在看，關心台灣是否被中國侵略、台海能不能和平、區域能不能和平、世界能不能和平。

黨內觀察，隨著選戰持續升溫，保台論述也將逐漸成為接下來選戰旋律，力拚獲得選民認同，穩固2024延續執政的基礎。（編輯：林克倫）1111023