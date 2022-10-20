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潘文忠：高教深耕經費將增加 更強調資訊安全

2022/10/20 10:01
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（中央社記者陳至中台北20日電）高教深耕計畫將進入第二期，教育部長潘文忠今天表示，總經費將酌增，引導學校邁向國際，更強調資訊安全，鼓勵各校發展特色。

高教深耕計畫以5年為一期，自民國107年起，預計今年底到期。潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪，問及世界大學排名議題及高教深耕經費的調整。

潘文忠表示，世界大學排名有不同的體系，各有不同的指標，學校可因應自己的發展特色參考。至於高教深耕進入第二期，除經費酌增外，也會透過預算引導大學邁向國際化，並強調資訊安全。

潘文忠也強調，高教深耕著重發展學校特色，也要維持教學創新、社會責任、提高公共化等措施。

高教深耕計畫最初是由多項競爭型經費計畫合併，包括邁向頂尖大學計畫、獎勵大學教學卓越計畫、推動典範科技大學計畫等。其中被列入全校型計畫，著重與國際一流大學競爭、被外界稱為「打國際盃」的有4校，包括台大、成大、清大、陽明交大。

另外，行政院長蘇貞昌日前確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），媒體今天問及潘文忠的身體狀況，他回應：「目前為止都還好，謝謝大家關心。」

潘文忠也提到，10月13日後的防疫調整，學生如果有身體不適等情形，可以透過快篩，必要時在家休息。師生仍要謹守洗手、戴口罩等規範，有身體不適就不到校。教育部也會持續補充防疫物資，例如快篩每週會補充到80萬劑。（編輯：李錫璋）1111020

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