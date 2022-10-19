林錫耀：執政成績未反映在選將身上 如何轉移是重點

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北19日電）民進黨秘書長林錫耀今天說，民進黨執政成績沒有充分反映在選舉提名人身上，如何轉移到參選人支持是重點，關鍵選區要想辦法突圍，例如，苗栗72年來沒有政黨輪替，這次是創造歷史時刻；南投選情也有明顯逆轉跡象。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，行政院長蘇貞昌確診，黨主席蔡英文特別向蘇貞昌女兒、中常委蘇巧慧關切蘇貞昌身體狀況。

與會人士轉述，蘇巧慧提到，蘇貞昌第一天比較有症狀、有咳嗽，但蘇貞昌開心可以睡比較久；蔡英文說，讓蘇貞昌好好休息；民進黨秘書長林錫耀則提到，各縣市都很需要蘇貞昌助選。

另外，與會中常委也轉述，蔡英文提到，經濟的部分，未來挑戰會很多，也越來越艱難，很多不是能掌握的，因此要建構韌性，好在台灣國力不差，也還可以投資、強化基礎建設，而且行政團隊很成熟，處理事情嫻熟、反應很好。

至於選情，蔡英文說，希望執政成績能起加分作用，中央執政穩定、選民評價很好，但要如何轉成助力，大家要想想辦法，最後這一個月呈現膠著狀況，大家要努力。

與會中常委轉述，林錫耀在黨務報告時表示，這場選舉的成敗影響到日後執政能量，黨政各部門要全力打拚；目前整體情勢，從外界發布的民調，可以看到人民肯定民進黨執政，民進黨的支持度基本上是維持，並沒有受到選舉紛擾影響，但可能是選情冷，肯定執政和支持民進黨的態度，並沒有充分反映在選將身上，如何轉移到參選人的支持度是重點。

林錫耀表示，要有輕重緩急，有一些比較具象徵性的選區，要集中資源力量，關鍵選區要想辦法突圍、勝選。例如苗栗72年沒有政黨輪替，這次是創造歷史的時刻。最近民進黨在南投選情也有明顯逆轉跡象，選戰最後時期，台北、桃園、新竹，也要多加關注。

林錫耀還提到，台灣網路社會，每個地方都有連動，南部比較強的地方也要號召南部支持者，彼此互相鼓舞拉票。

與會中常委轉述，林錫耀表示，接下來會播放第2支影片，訴求顧家鄉、拚未來，內容以一對年輕夫婦作為主角，他們在學習如何當爸媽的過程中，受到國家一些補助及支持，走溫馨路線。（編輯：謝佳珍）1111019