藍委質疑種樹百里計畫 蘇貞昌：守法依程序推動建設

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（中央社記者范正祥台北18日電）國民黨立委翁重鈞今天質詢「種樹百里」計畫，質疑引起地方民怨，且破壞預算制度，也說行政院長蘇貞昌是清官、好官，交通部不要做事讓院長擔。對此，蘇貞昌說，「我是愛做事的人」，守法並依照程序推動建設。

立法院會今天進行對蘇貞昌施政報告質詢，相關部會首長列席。

翁重鈞質詢時關注「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」案，他表示不反對建設，但公共工程建設的執行必須注意程序，不能挑戰預算法和預算作業，破壞預算制度。

翁重鈞質疑，屏鵝公路種樹百里2.0計畫案斥資新台幣48億元，預計明年1月完工，但他查不到預算科目來源，也沒看到可行性評估和綜合規劃，不知道48億元怎麼調度，「我查不到」。他並批評，推動種樹百里工程，卻是見到塞車百里。

交通部長王國材回應都有依相關規定，屏鵝公路種樹百里計畫48億元中，種樹經費很少；有些經費例如省道改善經費，那本來就有，一部分是交通部的預算，有一部分是台電的預算。

行政院公共工程委員會主委吳澤成表示，屏鵝公路種樹百里計畫48億元預算中，部分是相關部會既有預算的執行計畫，是既有經費在辦理，不必送工程會審核。

蘇貞昌回應，屏鵝公路種樹百里計畫，不是種樹要花費48億元，最重要是電纜、電線地下化，因為恆春半島颱風多，落山風強，過去電纜、電線常斷落，造成地方斷電，一斷電就要警察指揮交通，計畫包含台電電纜、電線地下化，也要把路面舖好，最後才是種樹。

此外，蘇貞昌向翁重鈞表示，「我們認識這麼久，你也知道我的風格，知道我是愛做事的人。」翁重鈞則說，「我知道你是做事的人，也是守法的人」，但施政不能破壞制度。（編輯：黃國倫）1111018